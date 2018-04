Seehofers Masterplan für Migration: "Nicht bis Weihnachten diskutieren"

Bei einem Besuch beim BAMF, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, in Nürnberg hat der deutsche Innenminister Horst Seehofer seinen - von ihm selbst so genannten - "Masterplan für Migration" in groben Zügen vorgestellt. Dieser soll ab Herbst umgesetzt werden. Asylbewerber sollen dann in Anker-Zentren ankommen und dort bleiben, bis die Behörden entscheiden, ob sie bleiben dürfen oder in ihre Heimat zurückgeschickt werden. Hilfsorganisationen sprechen deshalb von Abschiebelagern.