Verschwörungstheorien und Birkenkreuze - Polen und der Absturz von Smolensk 2010

Nicht nur am Jahrestag des Absturzes am 10. April 2018, sondern an jedem 10. eines Monats erinnert Jarosław Kaczyński, der Vorsitzenden der polnischen Partei für Recht und Gerechtigkeit (PiS), in Warschau an den Tod seines Zwillingsbruders.

Damals - am 10. April 2010 - waren Staatschef Lech Kaczyński, 95 Spitzenpolitiker und militärische Eliten an Bord, um am Jahrestag des Massakers Tausender polnischer Offiziere durch Josef Stalin im Zweiten Weltkrieg im Wald von Katyn bei Smolensk teilzunehmen.

Die Zeremonie läuft jeden Monat gleich ab

Um 8 Uhr morgens gibt es eine Messe in der barocken Karmeliterkirche aus dem 17. Jahrhundert - neben dem Präsidentenpalast im Herzen von Warschau -, eine Messe in Gedenken an den tragischen Tod des Zwillingsbruders des Staatschefs bei einem Flugzeugabsturz in der russischen Stadt Smolensk.

Am Abend besucht Jarosław Kaczyński zusammen mit Top-Ministern und Hunderten Rentnern mit Birkenkreuzen und gerahmten Bildern seines Zwillingsbruders und dessen Frau, eine zweite Messe. Dann gibt es eine Rosenkranzprozession zum Präsidentenpalast.

Die Polizei blockiert die umliegenden Straßen, um den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung sicherzustellen.

Jeden Monat versichert Kaczyński, dass er bald die Wahrheit über den Flugzeugabsturz des Präsidenten preisgeben und die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen werde.

Die Theorien

Zwei offizielle Untersuchungen, die von Russland und Polen durchgeführt wurden - unter ihrer früheren Regierung von Donald Tusk - kamen zu dem Schluss, dass die Katastrophe ein Unfall war. Die Maschine stürzte ab, weil der Pilot versuchte, die Tupolew Tu-154 aus der Sowjetzeit im dichten Nebel zu landen.

Aber Jarosław Kaczyński weigerte sich, die Ergebnisse der offiziellen Untersuchungen zu akzeptieren. Er hat seither eine emotionale Erzählung geschaffen, die besagt, dass Spitzenpolitiker der ehemaligen Regierung der Partei Bürgerplattform dazu beigetragen hätten, die Beteiligung Russlands an der Ermordung seines Bruders zu verschleiern.

Als Kaczyński im Jahr 2015 an die Macht kam, gründete seine PiS eine Regierungskommission in Smoleńsk, die von Verteidigungsminister Antoni Macierewicz geleitet wurde, um den Absturz erneut zu untersuchen.

Seitdem hat diese Kommission mehrere mögliche Ursachen für die Explosion erkundet, einschließlich der Verwendung eines unauffindbaren Sprengstoffs, um das Flugzeug in die Luft zu sprengen. Kommissionsmitglieder und externe Berater haben mit Hilfe von Würsten, Red-Bull-Dosen und einem Papierflugzeug versucht, die möglichen Ursachen der Katastrophe zu veranschaulichen.

Die Mitglieder der Kommission haben sich allerdings geweigert, Beweise zu untersuchen, die durch die russische Untersuchung entdeckt wurden, die Zugriff auf die Unfallstelle am Boden hatte, auf der Grundlage, dass die Szene manipuliert wurde.

Polens offizielle Kommission während der Regierungszeitder Bürgerplattform hatte auch Zugang zu der Absturzstelle und führte alle Ermittlungen durch.

Euronews hat Verteidigungsminister Antoni Macierewicz und seine Sprecherin mehrmals kontaktiert, jedoch fand jedoch keine Zeit, seine Sicht der Dinge darzustellen.

Tomasz Sakiewicz, Chefredakteur des rechten Nachrichtenmagazins Gazeta Polska und Vorsitzender des polnischen unabhängigen Verlages, wies die Kritik an der Kommission zurück

"Das Problem ist, dass es eine Hexenjagd gegen die Untersuchung dieser Unterkommission gibt, die sich auf die Dummheit der Journalisten stützt. Leider haben sich viele Journalisten als naiv genug erwiesen, um unbegründete Berichte zu verbreiten, um seine Arbeit lächerlich zu machen", sagte er.

Sakiewicz Medien veröffentlichen fast täglich Geschichten über den Absturz.

Die PiS hat auch Wettbewerbe organisiert, die Schüler verschiedener Altersgruppen dazu aufruft, die Ursachen der Flugzeugkatastrophe unabhängig voneinander zu überprüfen. Dabei sollen die Schüler lernen, dass sie ihre eigenen Ansichten zur angeblichen Manipulationen um die Smolensk-Katastrophe entwickeln sollten.

Bożena Dzitkowska, stellvertretende Leiterin des Bildungsamtes in Białystok, die den Unterricht in Schulen in der konservativen östlichen Region von Podlachien beaufsichtigt, wies die Bedenken zurück, Studenten würden mit Verschwörungstheorien oder Propaganda in Kontakt gebracht.

"Warum sollten wir Angst haben, nach der Wahrheit zu suchen?", fragte sie. "Die Suche nach der Wahrheit ist an sich gut, weil die Wahrheit an sich gut ist. Die Wahrheit ist von höchstem Wert. Lass sie die Forschung machen. "

Erinnern an die Opfer von Smolensk 2013 REUTERS/Peter Andrews

Eine Religion

Zbigniew Mikołejko, Professor und Religionsphilosoph an der Polnischen Akademie der Wissenschaften, prägte kurz nach dem Absturz das Konzept der "Smolensk-Religion", um zu erklären, wie sich die Smolensk-Katastrophe in ein soziopolitisches Schema verwandelt, das auf dem Opferkult basiert.

Er argumentiert, dass dies zu einer Tradition der Präsentation von Polen als Opfer und Märtyrer führt.

Seiner Meinung nach ist die Katastrophe zu einem Mechanismus geworden, der dazu dient, ansonsten ungleiche rechte Gruppen zu vereinen: Rentner und andere ältere Menschen, die sich von Technologie und Globalisierung zurückgelassen fühlen, junge rechtsextreme Gruppen;und Mittelschichten, die es aufgrund mangelnder Ausbildung auf dem Arbeitsmarkt schwer haben.

"Sie alle suchen nach etwas, das sie integrieren und aufmuntern würde. Für Politiker ist es nur ein Werkzeug. Sie machen sich das zunutze, indem sie negative Emotionen ansprechen, auf das, was Nietzsche als Ressentiment bezeichnet - gewissermaßen eine Schuldzuweisung für die Frustration ", erklärte Mikołejko.

Dennoch spüren viele Polen die Bedeutung des Vorfalls, und die Umstände rechtfertigen es, jede Möglichkeit in Betracht zu ziehen.

Ryszard Czarnecki, ein ehemaliger Vizepräsident des Europäischen Parlaments von der PiS, beschrieb die Verbindung der andauernden Untersuchung der Tragödie mit politischen Zielen als "abscheuliche Behauptung".

"Jeder kann an die Menschen erinnern, die an jenem Tag in dieser Katastrophe umgekommen sind. Es ist eine Schande, dass einige Leute es vergessen haben. Ich denke, es spricht für uns, dass wir uns an diejenigen erinnern, die für Polen gearbeitet haben ", sagte Czarnecki.

Eine landesweite Umfrage des Public Opinion Research Center (CBOS) aus dem Jahr 2016 ergab, dass ein Drittel der Polen die Ursachen des Unfalls für vollständig geklärt halten, ein Drittel der Meinung ist, dass weitere Untersuchungen erforderlich sind, und ein Drittel sagte, dass nichts erklärt wurde.

Als in einer aktuellen Umfrage gefragt wurde, ob der Absturz ein "vorsätzlicher Angriff" sei, sagten 26% der Befragten ja (sicher oder wahrscheinlich), verglichen mit 59%, die glauben, dass es sich um einen Unfall handelte.

Der Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt

Acht Jahre nach dem tragischen Flugzeugabsturz ist es der PiS nicht gelungen, das Wrack der Tupolew-Maschine nach Polen heimzuholen und einen eigenen Bericht zu liefern, der auf unwiderlegbaren Beweisen basiert.

"Kaczyński ist eine Geisel von Macierewicz' Verschwörungstheorien über die Smolensk-Katastrophe geworden. Aber da die Unterkommission von Macierewicz nichts beweisen konnte und nichts erreicht hat, außer sich selbst zu beschämen, sieht sich Kaczyński jetzt vor einem großen Problem, was ist nächstes zu tun? ", das sagt Tomasz Siemoniak, ein Mitglied der Bürgerplattform und ehemaliger Verteidigungsminister.

Mikołejko argumentiert, dass, selbst wenn Kaczyński die Wahrheit nicht preisgibt, Menschen, die an die "Smolensk-Religion" glauben, sich niemals gegen ihn auflehnen werden, da es ihnen schwer fällt, an den Jubiläen etwas Irrationales zu tun.

Laut Siemoniak hat die PiS erkannt, dass die Smoleńsk-Flugzeugkatastrophe nicht mehr als politischer Treibstoff dienen kann und versucht langsam, ihre Wähler darauf vorzubereiten, dass es keinen weiteren glaubwürdigen Bericht über den Tupolew-Flugzeugabsturz gibt, der die Mordtheorie beweist.

Und es gibt Anzeichen dafür, dass Kaczyński sein Narrativ verändert, indem er von dem Versprechen, er werde die Wahrheit finden, spricht, dass er beweisen wird, dass die ursprünglichen Berichte falsch waren.

Der PiS-Chef sagte, dass die Unterkommission von Macierewicz, die die polnischen und russischen Berichte abtut, "das Ziel unserer Märsche erfüllt" wird.