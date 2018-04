Datenskandal: Zuckerberg kann aufatmen

Im Skandal um das Datenanalyse-Unternehmen Cambridge Analytica hat sich Facebook-Chef Mark Zuckerberg in einer zehnstündigen Anhörung den Fragen im Ausschuss des US-Kongresses gestellt. An den zwei Tagen gelang es weder den Abgeordneten noch den Senatoren, den 33-Jährigen in Bedrängnis zu bringen.