Mutmaßlicher Paris-Attentäter: Urteil gegen Abdeslam soll fallen

Vor Gericht verantworten muss sich Abdeslam derzeit aber noch nicht wegen der Attentate. Sondern wegen versuchten Mordes an einem Polizisten – kurz vor seiner Festnahme im Brüsseler Stadtteil Molenbeek vor rund zwei Jahren.

Der Belgier mit marokkanischer Abstammung verweigert eine Aussage vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft fordert 20 Jahre Haft.

Abdeslam wurde 2016 von Belgien an Frankreich ausgeliefert und sitzt seither in Fleury-Mérogis bei Paris in Untersuchungshaft. Für die Zeit des Prozesses wurde er in ein Gefängnis in Nordfrankreich verlegt und von dort regelmäßig rund 140 Straßenkilometer zum Brüsseler Justizpalast gebracht.