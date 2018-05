Schock: Zwei Kinder (8) vom Traktor überrollt - Fahrer war betrunken

In Montbazens in der Nähe von Rodez in Südwestfrankreich waren die beiden nicht weit von zu Hause entfernt mit ihren Fahrrädern unterwegs, als sie am Samstag kurz vor 18 Uhr von dem Traktor mit Anhänger überrollt wurden.

Der Fahrer des Traktors wurde festgenommen. Wie die französischen Behörden am Pfingstsonntag mitteilten, hatte der 27-Jährige zwei Gramm Alkohol im Blut. Der Mann, der eigentlich als Berufsfeuerwehrmann in der Gegend von Paris arbeitet, war über die Feiertage zu Besuch im Aveyron. Und er war schon zuvor wegen Trunkenheit am Steuer verurteilt worden.

Die Bewohner der Gegend stehen unter Schock. Wie die Präfektur mitteilte, sollen am Dienstag Psychologen in die Schule von Montbazens geschickt werden, in die das ums Leben gekommene Mädchen ging. Der Junge war zu Besuch bei seinem Vater, lebt aber ansonsten bei seiner Mutter in der Region Lot, wie LA DEPECHE.FR berichtet.