Die ersten Frauen haben in Saudi-Arabien einen Führerschein bekommen

Voller Stolz halten sie die kleine Karte zwischen ihren Fingern: In Saudi-Arabien haben die ersten Frauen einen Führerschein bekommen. Sofort ans Steuer setzen, dürfen sie sich aber trotzdem nicht. Erst am 24. Juni wird das Fahrverbot für Frauen in dem konservativen Königreich aufgehoben.

Einer der ersten Führerscheine für Frauen in Saudi-Arabien.

Die Behörden in der Hauptstadt Riad haben den ausgewählten Frauen ihrer Papiere ausgestellt. Staatliche Bilder zeigen den Vorgang. Für Frauen in Saudi-Arabien ist es ein großer Moment, hatten sie doch jahrzehntelang darauf warten müssen. Dementsprechend begeistert zeigt sich Tahani Al-Dosemani, eine der ersten saudischen Frauen, die einen Führerschein bekommen hat: