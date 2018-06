Muhammad Alis Anwalt: Begnadigung durch Trump "unnötig"

US-Präsident Donald Trump denkt über die Begnadigung von rund 3000 Menschen nach – darunter auch eine vor zwei Jahren verstorbene Boxlegende.

Vor seiner Abreise zum G7-Gipfel sagte Trump: „Ich denke an jemanden, den Sie alle sehr gut kennen. Er hat viel durchmachen müssen. Er war damals nicht besonders beliebt. Heute erinnern sich die Menschen sehr gern an ihn. Ich denke an Muhammad Ali.“