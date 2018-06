Zahl der Flüchtlinge auf Rekordniveau

Kulinarische Entdeckungen und Einblick in andere Kulturen, darum geht's beim Refugee Food Festival, dass diese Woche in Brüssel stattfindet: Sieben Restaurants der Hauptstadt stellen ihre Küchen zur Verfügung: für Köche, die als Flüchtlinge in Belgien leben. 14 Städte aus aller Welt sind dabei und das Festival wird jedes Jahr in der Woche um den Weltflüchtlingstag am 20. Juni begangen.