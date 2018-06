Virales Video: Ohrfeige fürs Baby vom Priester (89) bei der Taufe

In Frankreich macht ein Video die Runde (siehe unten), das die schockierende Szene zeigt, in der ein Priester während der Taufzeremonie in einer Kirche in Meaux im Norden von Paris ein schreiendes Baby schlägt. Der Vater versucht nach der Ohrfeige ins Gesicht des Säuglings, dem 89-Jährigen das Kind abzunehmen. Offenbar hat der Priester das Baby zuvor als "eigensinnig" bezeichnet. Er hatte auch "Ruhe" gefordert, und das Baby mit den Worten "On se calme - Wir beruhigen uns" angebrüllt.