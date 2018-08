Oppositionspartei İyi will doch nicht Trump-Tower beschlagnahmen

In der Türkei schlagen die US-Sanktionen gegen zwei türkische Minister wegen des festgestzten US-Pastors Andrew Brunson weiter hohe Wellen. Doch der Sprecher der nationalkonservativen Oppositionspartei İyi, Aytun Çıray, ruderte jetzt zurück und entschuldigte sich auf Twitter. Zuvor hatte er die Beschlagnahmung aller Unternehmen des Präsidenten der USA in der Türkei gefordert. Dazu gehören die Trump-Towers in einem Geschäftsviertel von Istanbul.

Doch dann revidierte der Politiker - ebenfalls auf Twitter - seine Position. Er habe zuvor mit den Angestellten des Trump-Hotels in der Türkei gesprochen, die ihm gesagt hätten, dass sie mit dem US-Präsidenten nur durch den Namen verbunden seien.