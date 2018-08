Spielt das Wetter verrückt? Blitze über Berlin, Fluten in Tunesien - 10 der besten Bilder

In Norddeutschland waren auch an diesem Freitagmorgen viele Bahnreisende noch von den Folgen von Gewitterfront "Nadine" betroffen. Auch ICE-Strecken zwischen Hannover, Hamburg und Kiel blieben zunächst unpassierbar.

In Südfrankreich wurde ein deutscher Tourist, dessen Auto von den Fluten mitgerissen worden war, weiter vermisst, aber in Budapest ist es noch ganz schön heiß.

Die Waldbrände in Portugal rund um die Touristenhochburg Monchique sowie im Süden von Spanien haben mehrere Quadratkilometer große Flächen zerstört und stellen hunderte Feuerwehrleute weiterhin vor Mammutaufgaben.

Experten sprechen mittlerweile von einer neuen "Heißzeit".

Einige der besten Bilder des extremen Wetters..

In Berlin haben sich viele sicher über die Abkühlung durch die Gewitter gefreut.

Blitze über der US-Botschaft in Berlin REUTERS/Fabrizio Bensch

Nicht nur der Himmel über Berlin war beeindruckend. Auch über Frankfurt tat sich am Donnerstag so einiges.

In Südfrankreich gibt es keine Grenze zwischen Straße und Fluss mehr...

In Pierrelatte in der Drôme ging am Freitagnachmittag nichts mehr.

Auch in Tunesien hat es starke Regenfälle und Überflutungen gegeben...

Überschwemmte Straße in Bir El Hafey REUTERS/Zoubeir Souissi

In der Region von Sidi Bouzid REUTERS/Zoubeir Souissi

Ein anderes Bild zeigt sich dieser Tage in der Schweiz.

Ausgetrockneter Fluss Toess in Wila in der Schweiz REUTERS/Arnd Wiegmann

Wie für die Postkarte gemacht: Regenbogen im Wallis.

Der Genfer See bei Chexbre REUTERS/Denis Balibouse

Auf dem Sziget-Festival in Budapest ist es vielen viel zu heiß. Sie suchten das kühle Nass der Donau.

Beim Sziget Festival in Budapest REUTERS/Bernadett Szabo

Ein Schläfchen nach der langen Nacht REUTERS/Bernadett Szabo

