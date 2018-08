Aktie des Autostrada-Mutterkonzerns verliert bis zu 24%

Muttergesellschaft von Autostrade d´ Italia verliert bis zu 24 Prozent

An den Börsen kam Atlantia, der italienische Mutterkonzern der Autobahnbetreiber-gesellschaft Autostrade d´ Italia unter Druck, nachdem Rom drohte, dessen Konzession zu widerrufen. In Mailand stürzte die Aktie am Donnerstag um bis zu 24 Prozent ab, bis zum Tiefststand lösten sich rund 4,6 Milliarden Euro Börsenwert in Luft auf.

Atlantia kritisiert Regierung

Atlantia kritisierte, die Entscheidung der Regierung, das Ende der Konzession anzukündigen ohne die Ursachen des Unfalls zu kennen als verfrüht. Im übrigen sehe der Vertrag Schadensersatz an Atlantia bei vorzeitiger Kündigung vor. Man stehe zur Betreibergesellschaft Autostrade mit dem Ziel, die Interessen der Aktionäre und Anleihegläubiger zu schützen. In den letzten 5 Jahren habe Atlantia jährlich rund eine Milliarde Euro in die Instandhaltung und Verbesserung der rund 3000 Kilometer Autobahnen investiert.