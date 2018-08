Zu Gast bei Freunden: Putins Hochzeitsbesuch in Österreich wirft Fragen auf

Österreichs Außenministerin Karin Kneissl will heiraten... und darum gibt es inzwischen international einigen Wirbel. Zur Hochzeit am Samstag wird Russlands Präsident Wladimir Putin erwartet. Österreich, das die Neutralität in der Verfassung stehen hat, hat sich bisher zudem als Vermittler im Ukraine-Konflikt präsentiert. Damit könnte jetzt Schluss sein.