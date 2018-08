Washington: Weniger Hilfen für Palästinenser

Wegen der schlechten Zusammenarbeit mit der palästinensischen Führung streicht Washington umgerechnet 170 Millionen Euro an Hilfen. Die Palästinenser hatten ohnehin offizielle Kontakte mit der US-Regierung abgebrochen. Die Hilfen wären auch in den Gazastreifen gegangen. Dort hatte die radikal-islamische Palästinenserorganisation Hamas 2007 gewaltsam die alleinige Macht im Gazastreifen an sich gerissen. Sie wird von der EU, den USA und Israel als Terrororganisation eingestuft. Ihr Ziel ist eine Zerstörung Israels.