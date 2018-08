Tomatina: Cool oder eklig? 10 Fotos von der Tomatenschlacht

Für die größte Tomatenschlacht der Welt sind 145 Tonnen Tomaten auf sechs Lastwagen angekarrt worden. 20.000 Spanier, aber auch viele Touristen aus anderen Ländern nahmen in Buñol in der Nähe von Valencia an der "Tomatina" teil.

"Dieses Jahr war das Fest besonders international, teilgenommen haben auch die Botschafter von Bangladesch und Litauen", freute sich die Bürgermeisterin Juncal Carrascosa.