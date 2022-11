Bellissimo: Banksy in Florenz

Eine neue, nicht offiziell genehmigte Ausstellung erweckt die Werke des britischen Graffiti-Künstlers Banksy zum Leben und projiziert sie auf die Wände einer Kirche in Florenz.

Fabio Vallana, Projekt- und Produktionsleiter der Crossmedia-Gruppe, ist begeistert: „Wir befinden uns in einer Kirche aus dem Jahr 1100, also in einer der ältesten Kirchen von Florenz, und so ist der Ort selbst ein Mehrwert für das, was wir mit den Projektionen erreichen wollen. Wir können auf etwa 3.000 Quadratmeter projizieren, da die Größe der Kirche dies zulässt, und wir haben eine Höhe von fast 20 Metern“.

Im Inneren des so genannten immersiven Werks befinden sich mehr als 200 Bilder, Reproduktionen und ein ganzer Teil digitaler Reproduktionen und Bearbeitungen, die von den Machern der Ausstellung erstellt wurden.