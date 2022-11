Pakistans Ex-Premier Khan: "Kämpfe bis zum letzten Blutstropfen"

Der frührer Premierminister von Pakistan, Imran Khan, hat sich in einer Rede an zehntausende seiner Unterstützer gewandt. Er kündigte an, für sein Land bis zum letzten Blutstropfen zu kämpfen.. Es war der erste öffentliche Auftritt des Politikers seit einem fehlgeschlagenen Attentat auf ihn Anfang des Monats. Khan hatte sein Amt im April nach einem Misstrauensvotum verloren.

Khan bekräftgte die Entscheidung seiner Partei, die Parlamente des Landes zu verlassen. Die Entscheidung war im April aus Protest gegen den Amtsverlust des Premiers gefallen. Das Land befindet sich seit dem Misstrauensvotum in einer tiefen politischen Krise. Zuletzt war das Land zudem von schweren Überschwemmungen heimgesucht worden.