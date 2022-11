Pakistans Ex-Premier Imran Khan hat nach einer Schussverletzung das Krankenhaus in Lahore wieder verlassen. Der frühere Regierungschef war am Donnerstag während eines Protestmarsches angeschossen und am Bein verletzt worden. Am Sonntag verließ der 70-Jährige in einem Rollstuhl die Klinik, wie örtliche Medien berichteten.

Zuvor hatte er angekündigt, am Dienstag seinen Protestmarsch an der Stelle in der Stadt Wazirabad in der Provinz Punjab fortzusetzen, wo die Schüsse auf ihn gefallen waren. Der im April durch ein Misstrauensvotum abgesetzte Khan fordert gemeinsam mit seinen Anhängern Neuwahlen. 2018 hatte er selbst in einer von Manipulationsvorwürfen begleiteten Wahl das Regierungsamt übernommen.

Live Stream: Chairman PTI Imran Khan's Important Press Conference in Lahore (06.11.2022) Live Stream: Chairman PTI Imran Khan's Important Press Conference in Lahore (06.11.2022) #PTI #ImranKhanLive #HaqeeqiAzadiMarch #ImranKhanPressConference Posted by Imran Khan on Sunday, November 6, 2022 Noch bevor er das Krankenhaus verlassen hat, hielt Imran Khan eine Pressekonferenz dort ab.

Der Angriff auf den Ex-Regierungschef hatte landesweit Proteste befeuert, nachdem Khan seinen Amtsnachfolger Shehbaz Sharif sowie weitere Mitglieder der Regierung und des Geheimdienstes beschuldigt hatte, das Attentat auf ihn geplant zu haben. Sharif und das Militär wiesen die Anschuldigungen zurück und kündigten Untersuchungen der Tat an.

Unmittelbar nach den Schüssen hatte die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Er soll gestanden haben, Khan töten zu wollen und allein gehandelt zu haben.