Smog-Alarm: Sarajevo direkt hinter Lahore und Neu Delhi

Sarajevo war am vergangenen Sonntag die drittschmutzigste Stadt der Welt mit einem Verschmutzungsindex von 176. Das hat die Webseite IQAir ermittelt. Die schmutzigste Stadt war demnach Lahore in Pakistan mit einem Index von 226, gefolgt vom indischen Neu Delhi mit einem Wert von 201.

Die Bevölkerung in Sarajevo ist angewiesen, im Freien Masken zu tragen, in Wohnungen einen Luftreiniger zu betreiben und die Fenster zu schließen.

Zijada Krvavac ist stellvertretende Ministerin für Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt der Region Sarajevo: "In wenigen Tagen werden wir ein Treffen mit großen europäischen Städten haben, die mit ähnlichen Problemen konfrontiert sind. Bei diesem Maßnahmenplan handelt es sich eigentlich um einen kurzfristigen Plan, der nur in Situationen mit übermäßiger Luftverschmutzung in Angriff genommen wird."

Viele vorzeitige Todesfälle

Die Anzahl der Feinstaubpartikel der Fraktion PM2,5 lag in Sarajevo über 17 mal so hoch wie der Richtwert der Weltgesundheitsorganisation. Laut IQAir ist die Situation in den bosnischen Städten Zenica and Tuzla vergleichbar.

Die WHO stellte bereits 2020 fest, dass Bosnien und Herzegowina eines der am stärksten verschmutzten Länder Europas sei, mit einer Luftqualität, die weltweit zu den schlechtesten gehöre. Laut der WHO liegt die Zahl vorzeitiger Todesfälle in dem Land bei 79,8 pro hunderttausend Einwohner. In Schweden liege der Wert bei 7,2.

