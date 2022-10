Die EU-Kommission empfiehlt den Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union, Bosnien-Herzegowina den Status eines Beitrittskandidaten-Landes zu geben.

EU-Erweiterungskommissar Oliver Varhelyi schrieb auf Twitter: "Ich habe in meiner Präsentation des Enlargement-Pakets 2022 erläutert, dass die Kommission dem Rat empfiehlt, Bosnien und Herzegowina den Kandidatenstatus zu gewähren, unter der Voraussetzung, dass eine Reihe von Schritten unternommen werden."

Aus Bosnien hatte es in den vergangenen Monaten in Zusammenhang mit den Beitrittswünschen der Ukraine Kritik gegeben.

Die sei ein "historischer Moment" für die Bürgerinnen und Bürger in Bosnien-Herzegowina, schreibt Oliver Varhelyi weiter.

Nach der Wahl in Bosnien-Herzegowina hatte es in der Republika Srpska allerdings Kritik von der Opposition gegeben, es kam zu Protesten gegen vermeintlichen "Wahlbetrug". Nationalistische Gruppen hatten generell an Einfluss eingebüsst, bleiben aber an wichtigen Stellen der Macht präsent.