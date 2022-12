Tote bei Wohnhausbrand in französischer Vorstadt

Vaulx-en-Velin, eine französische Banlieue

Banlieue – das französische Wort für Vorstadt, ist nicht nur in Deutschland ein negativ besetzter Begriff. Drogenhandel, Bandenkriminalität, Randale, es sind No-Go-Areas nicht nur für Bürger aus wohlhabenderen Gegenden, sondern oftmals auch für die Polizei, die sich hier nicht hintraut. Vaulx-en-Velin ist auch jene Vorstadt, in der alles begann: 1979 brachen hier die ersten Unruhen unter Jugendlichen aus, die den Banlieues im ganzen Land traurige Berühmtheit brachten.

Der aktuelle Netflix-Blockbuster Athena greift die Problematik der Banlieues wenig feinfühlig auf und trägt damit zu deren negativem Image bei.

Aber die Realität ist differenzierter. In den tristen Wohnblöcken der Nachkriegszeit wohnen viele Menschen, die die Gewalt satt haben, die Kriminalität und die Stigmatisierung. Sie klagen über den Verfall der Gebäude, die von den Eigentümern nicht instandgehalten werden, bei Sozialbauten ist das die öffentliche Hand.

Traut man sich als Außenseiter doch in so eine Banlieue, so wird man gerne wie ein Fremdkörper betrachtet, aber auch mit Neugier und Herzlichkeit aufgenommen. Dass sich jemand von Außerhalb für die Menschen hier interessiert, ist nicht selbstverständlich.

Die französische Politik nimmt sich inzwischen den Problemen an. Die riesigen Wohnblöcke der Banlieues werden abgerissen und durch zeitgemäßere Gebäude ersetzt. In Vaulx-en-Velin gibt es ein riesiges Multiplexkino und ein schönes Planetarium, für das die Menschen aus dem gesamten Ballungsraum Lyon hier herkommen. Die Stadt möchte ihr Image aufwerten und auch etwas für ihre Bürger tun. Und auch, wenn die Probleme in einigen Vierteln den gesamten Ort in Verruf bringen mögen, Vaulx-en-Velin mit seinen knapp 50.000 Einwohnern hat auch ganz andere Wohngebiete. Es ist nicht alles schlecht in der Banlieue, aber die Politik muss die Probleme dort angehen.

Filmtip

Les misérables, ein Kurzfilm von Ladj Ly

