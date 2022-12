Der Streit über die Maskenpflicht spaltet die Ampelkoalition. Während die FDP weiter für ein Ende aller Beschränkungen wirbt, treten Politiker der SPD auf die Bremse.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach verwies auf überfüllte Krankenhäuser und überlastetes medizinisches Personal. Jetzt alle Masken fallen zu lassen, erscheint dem Gesundheitspolitiker daher zu früh. Bundeskanzler Olaf Scholz stellte sich hinter Lauterbach. Das sehen die Liberalen anders.

Bundesjustizminister Marco Buschmann war vorgeprescht und hatte gefordert, alle Maßnahmen zu beenden. Vorausgegangen war die Ankündigung des Virologen Christian Drosten, die Pandemie sei vorbei.

Über die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen des Nahverkehrs entscheiden in Deutschland die Länder selbst. Für Fernzüge und Fernbusse bundesweit ist eine FFP2-Maskenpflicht festgeschrieben. Diese gilt auch für das medizinische und das Pflegepersonal. Für sie besteht außerdem eine Testpflicht. Die bundesweiten Maßnahmen gelten bis zum 7. April. Ob sie tatsächlich bis zum Frühling in Kraft bleiben, ließ der Bundesgesundheitsminister allerdings zuletzt offen.