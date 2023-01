Dürre in Argentinien: Die Kühe sterben massenweise

In Argentinien sterben tausende von Kühen. Der Grund: die anhaltende Dürre. Die seit vier Monaten ausbleibenden Regenfälle haben zum Tod von mindestens 3.000 Rindern in der Provinz Santa Fe, einer der reichsten landwirtschaftlichen Regionen des Landes, geführt. Die Situation ist erschreckend, sagt Viehzüchter Gustavo Giailevra: „Hier in diesem Teil sind mehr als 200 Kühe gestorben. Wir haben mehrere dieser Haufen mit 50, 60, 70 Tieren gemacht.“

Die Bauern haben versucht, ihr Vieh zum Weiden und Trinken auf andere Felder zu bringen, aber alle umliegenden Gebiete sind gleichermaßen trocken.

Einem Bericht der Börse von Rosario zufolge sind etwa 26 Millionen Kühe gefährdet – die Hälfte des nationalen Bestandes. Wenn das Sterben der Tiere in Argentinien anhält, wo die Fleischexporte im Juli 2022 mehr als 3,4 Milliarden Dollar einbrachten, könnte ein nationales Nahrungsmittelproblem ausgelöst werden, sagt Viehzüchter Pablo Giailevra: „Wenn es zwischen März und April nicht viel regnet, werden wir ein historisches Nahrungsmittelproblem im Land haben.“

Eine weitere Folge des ausbleibenden Regens, der hohen Temperaturen und des Mangels an Feuchtigkeit sind wiederkehrende Brände. Das in Brunnen und Dämmen gespeicherte Wasser geht zur Neige. Wassertankwagen sind für die Bauern eine teure Lösung.

Die Regionen Entre Ríos und Córdoba sind in einer ähnlichen Situation. Die Behörden suchen nach einer Lösung. Die Verluste gehen in die Millionen.