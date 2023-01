Video kurz vor Tod in Lawine: Trauer um Snowboarder Kyle Smaine (31)

Der Kalifornier Kyle Smaine liebte seine Heimatregion. Wenn er nicht - wie eigentlich fast immer und den ganzen Winter über mit Skiern die Berge der Welt herunterbretterte -, stand der Amerikaner auf dem Surfboard oder war mit dem Mountainbike unterwegs - oft begleitet von seinem Hund "Wrigley".

Jetzt ist der Freestyle-Profi in Japan, wo er sich für eine Werbekampagne aufhielt, in einer Lawine ums Leben gekommen. Offenbar hatte er die Warnungen vor der Lawinengefahr wegen der enormen Mengen an Neuschnee am Mount Haruba bei Nagano missachtet. Offenbar starb noch eine weiterer Skifahrer aus der Gruppe in der Lawine.

Der Ski-Profi Adam Ü, der mit Kyle Smaine unterwegs war und das Unglück überlebte, berichtet in der New York Post, dass sie die Lawine kommen hörten.

Erst seit ein paar Monaten war Kyle Smaine verheiratet. Jetzt schreibt seine Frau, die Snowboarderin Jenna Dramise, auf Facebook: "Dear husband und meine ganze Welt, wir haben am 18. November 2022 offiziell geheiratet, nicht viele Leute wussten davon. Ich bin so unglaublich dankbar, dass ich dich heiraten durfte und dich in meinem Leben habe. Du hast das Skifahren mehr geliebt als jeder andere, den ich je getroffen habe."

Die beiden waren seit 2010 zusammen.

Kurz vor seinem Tod hatte Kyle Smaine noch ein Video auf Instagram veröffentlicht.

In Kreischberg in Österreich hatte Kyle Smaine 2015 eine Goldmedaille in der Halfpipe gewonnen. Das war der erste internationale Erfolg in der sportlichen Karriere des 31-jährigen, der sich auch für die Olympischen Spiele qualifizierte.