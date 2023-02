Offenbar steht eine russische Offensive in der Region Luhansk bevor

Das Institute for the Study of War glaubt, dass in der Region Luhansk eine russische Offensive bevorsteht.

Die Russen führten Bodenangriffe auf der Linie Svatove-Kreminna durch.

Das britische Verteidigungsministerium sagt: Die russischen Streitkräfte unternehmen Offensivanstrengungen, erzielen aber keinen signifikanten Durchbruch.

Russland zielt wahrscheinlich darauf ab, einige der Gewinne der Ukrainer rückgängig zu machen: Es besteht die Möglichkeit, dass sein Ziel darin besteht, nach Westen zum Fluss Zherberets vorzudringen.

Die russischen Streitkräfte erzielten weiterhin taktische Gewinne und führten Bodenangriffe um Bakhmut durch.

Der Leiter der Wagner-Gruppe, Yevgeny Prigozhin, erklärt, dass seine Kämpfer am 12. Februar Krasna Hora bei Bachmut eingenommen hätten, was durch Aufnahmen bestätigt werde.

Kiew bestreitet dies und sagt, die Kämpfe gingen dort weiter.

Das britische Verteidigungsministerium bestätigt, dass die ukrainische Verteidigung hält. Der Vorstoß der Russen in den Süden der Stadt ist wahrscheinlich kaum vorangekommen.

Insgesamt deutet alles momentan darauf hin, dass den russischen Streitkräften befohlen wird vorzurücken, dass sie jedoch nicht genügend Kampfkraft haben, dies wirkungsvoll zu tun.