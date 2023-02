Nach dem Einmarsch der russischen Armee in der Ukraine vor fast einem Jahr haben die Behörden in der Tschechischen Republik mehr als 460.000 Flüchtlinge registriert. Es sind vor allem Frauen und kleine Kinder, die Hilfe benötigen. Heute sind es noch rund 300.000, und die Menschen in Tschechien nehmen sie auf.

Die meisten von ihnen leben immer noch in Wohnheimen oder auf dem Campus einer Hochschule, wie auf dem Campus der Karls-Universität in Prag. Sie leben in Zweier- oder Dreierzimmern und nutzen eine Gemeinschaftsküche.

Liudmyla Pohretska hatte als Lehrerin in Charkiw gearbeitet. Nun lebt sie hier mit ihrer 13-jährigen Tochter Yulia. Sie kümmert sich um Kinder im Alter von 3 bis 12 Jahren, wenn diese aus der Schule kommen.

"Wir haben Lehrbücher in ukrainischer Sprache, damit wir den Kindern helfen können, die in ukrainischen Schulen noch online lernen", erklärt Liudmyla.

Ziel ist es, dass die Kinder nicht nur ihre Muttersprache, ihre Kultur und ihre Bräuche bewahren, sondern sich auch besser in eine neue Gesellschaft integrieren können.

"Es lässt uns für eine Weile vergessen, was zu Hause passiert", sagt Liudmyla und ergänzt, dass das nicht ganz möglich sei. "Wir schätzen das Glück, hier zu sein, umso mehr."

Das ist die erste Flüchtlingswelle, die der Gesellschaft Tschechiens wirklich geholfen hat. Hana Hillerova-Harper Freiwillige Helferin

Mitarbeiter von "Menschen in Not", die sich um Flüchtlinge kümmern, sehen auch Probleme. Jakub Anderle, der als Koordinator des Migrationsprogramms arbeitet, erklärt, dass laut Studien "etwa 45 Prozent der Erwachsenen Symptome einer mittelschweren oder schweren Depression" hätten.

Viele Flüchtlinge leben in Familien, so wie Natalia und ihre Söhne Maksym und Nazar, die gerade ihre Zeugnisse erhalten haben. Sie genießen ihre Zeit in der Schule und lernen Tschechisch.

"Es ist nichts besonders groß, aber gemütlich, warm und ziemlich praktisch für uns", sagt die Frau. Für eine gewisse Zeit sei es ganz gut. "Wir fühlen uns hier wohl, das ist die Hauptsache."

Hana Hillerova-Harper hilft seit Beginn des Krieges als Freiwillige. Sie bot Natalia eine Wohnung an, und sie wurden sogar Freundinnen. "Ich bin den Ukrainern sehr dankbar, dass sie uns wirklich die Herzen geöffnet haben", sagt Hana. "Sie haben uns dazu gebracht, uns von unserer besten Seite zu zeigen, indem sie entgegenkommend und hilfsbereit waren." Dies sei die erste Flüchtlingswelle, die der Gesellschaft Tschechiens wirklich geholfen habe.