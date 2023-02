Filmfestspiele von Cannes: Schwede Ruben Östlund übernimmt Juryvorsitz

Der Schwede Ruben Östlund wird Juryvorsitzender bei den Filmfestspielen von Cannes. Die 76. Auflage der Veranstaltung findet zwischen Mitte und Ende Mai statt.

Östlund ist selbst zweimal mit der in Cannes ausgelobten Goldenen Palme ausgezeichnet worden, im Dezember gehörte sein satirisches Werk „Triangle of Sadness" bei der Vergabe des Europäischen Filmpreises in Reykjavik zu den großen Gewinnern und wurde viermal geehrt, darunter als Film des Jahres 2022.

1973, also genau vor 50 Jahren, war der Juryvorsitz bei den Filmfestspielen in Cannes bereits in schwedischer Hand, damals übte Schauspielerin Ingrid Bergman diese Tätigkeit aus.

Der 1974 auf der Insel Styrsö geborene Östlund unterrichtet an der Universität Göteborg im Fachbereich Film, Fotografie und literarische Gestaltung.

„Ich bin glücklich, stolz und von Demut geprägt, dass mir die Ehre zuteil wird, der Jury der diesjährigen Filmfestspiele von Cannes vorzusitzen. Kein anderer Ort auf der Welt weckt ein solches Verlangen nach Kino, wenn sich der Vorhang für einen Film im Wettbewerb hebt", verlautbarte Östlund.