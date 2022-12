no comment

An der Grenze zwischen Mexiko und den USA haben sich am Dienstag Migrant:innen versammelt. Eigentlich sollte am Mittwoch eine Sonderregelung aus der Pandemiezeit auslaufen. Seit März 2020 wurde Migrant:innen unter Berufung auf eine Vorschrift zum Schutz der öffentlichen Gesundheit namens Titel 42 insgesamt 2,5 Millionen mal das Recht auf Asyl entsagt. Die Vorschrift sollte helfen, die Verbreitung des Corona-Virus aufzuhalten.