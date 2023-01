In der zerstörten ukrainischen Stadt Shandryholove wurde das Schulgebäude im April letzten Jahres nach einem Bombenangriff zerstört. Der Weiler und die umliegende Industrieregion wurde zur Frontlinie zwischen russischen und ukrainischen Streitkräften . Jetzt hat der 45-jährige Lehrer Oleksandr Pogoryelov sein Wohnzimmer in ein Klassenzimmer für die wenigen verbliebenen Kinder verwandelt. "Hier ist unsere kleine Schule zu Hause. Da sind unsere Schüler, mit denen wir hier Unterricht haben, wir lesen und schreiben" sagt er. "Ein Arzt muss die Menschen behandeln, und ein Lehrer muss Kinder unterrichten. Und als die Schule zerstört wurde, beschloss ich, den Schülern zu Hause Unterricht zu geben, damit sie miteinander kommunizieren können. Es ist besser, den Unterricht persönlich abzuhalten, als ihn online abzuhalten.

An den Wänden des Wohnzimmers hängen Poster aus dem Schulgebäude, die das ukrainische Alphabet und die Syntax zeigen. In der Ecke steht ein Mikroskop, mit dem die Schüler im Rahmen des Biologieunterrichts Zellen untersucht haben. In den Regalen stapeln sich Bücher, von denen einige aus einem Keller in der Nähe des Schulgebäudes geholt wurden, wo sie während der Kämpfe gelagert waren.

Der Lehrer schlendert gelegentlich die abschüssige Straße zu der Schule in seinem Dorf in der ostukrainischen Region Donezk hinauf, in der er mehr als zwei Jahrzehnte lang unterrichtet hat. Doch anstelle von Schülern und Kollegen, die die bunten Klassenzimmer mit Unterricht, Disziplin und Geplauder füllen, ist nur noch eine stille Ruine zu sehen. Jetzt kehrt der 45-Jährige nur noch in die Schule zurück, um Materialien zu sammeln, die den Beschuss überstanden haben,Und das kleine Dorf - in dem heute fast alle seiner ehemals 1.000 Einwohner leben - hat keinen Strom, geschweige denn Internet.Das stellt eine Herausforderung für Pogoryelov dar, der den Unterricht nicht mit Online-Inhalten ergänzen oder die Schüler aus der Ferne einschalten kann.

Wehmütig schaut er auf die zerstörte Schule: "Das war die Bibliothek, da hatten vir viel Literatur und das ist das Biologie-Klassenzimmer, wir haben ein Mikroskop, wir schauen uns Zellen an, wir haben Wörterbücher" und "Hier ist ein Poster über Syntax, das hier ist Morphologie, ein Poster zuKlassifizierung von Lebewesen". Pogoryelov unterrichtet 11 Schüler im Alter von vier bis 16 Jahren in ukrainischer Sprache und Literatur, Weltliteratur, Biologie, Geografie und Mathematik.

Russland hat behauptet, dass die ukrainischen Streitkräfte zivile Infrastrukturen zur Unterbringung von Truppen und zur Lagerung von Munition nutzen. Russland behauptet, seine Streitkräfte würden keine Schulen oder Wohngebäude angreifen.

Mitten in der Zerstörung der Häuser, der Schule steht mit Oleksandr Pogoryelov ein Mann, der nicht aufgibt. und sein Wissen weitergibt, so wie es seine Aufgabe ist, als Lehrer.