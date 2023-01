Russland hat gemäss ukrainischen Angaben am Donnerstag weitere Raketenangriffe lanciert, unter anderem auf die Hauptstadt Kiew. Für ein Grossteil der Ukraine gilt Luftalarm. Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, hat auf Telegram gemeldet, dass es in der Stadt Explosionen gegeben hat. Der staatliche Rundfunksender Suspilne berichtet, dass der Bürgermeister von Winnyzja, Serhij Morgunow, gesagt hat, dass "die Arbeit der Flugabwehr zu hören war". Außerdem wird Serhiy Borzov, der Chef der ukrainischen Luftwaffe, mit den Worten zitiert: "Es findet ein Luftkampf statt. Die Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte kontrolliert den Luftraum über Winnyzja."

Die Kiewer Stadtverwaltung hat berichtet, dass 15 Marschflugkörper, die in Richtung der ukrainischen Hauptstadt flogen, von der Luftabwehr abgeschossen wurden, so der staatliche ukrainische Rundfunk Suspilne. Außerdem wird berichtet, dass einige Bewohner von Odesa kein Wasser mehr haben.Insgesamt werden mehr als 30 Raketen erwartet, die bereits in mehreren Gebieten abgeschossen werden. Serhiy Borzov fügte hinzu, dass am Morgen etwa sechs Tu-95-Flugzeuge starteten und Raketen abgeschossen haben.

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass einer ihrer Journalisten das Geräusch einer Rakete gehört hat, die in geringer Höhe etwa 30 km von der Hauptstadt Kiew entfernt über das Land flog. Der Gouverneur der Region Mykolaiv, Witali Kim, teilte in der Nachrichten-App Telegram mit, dass zwei Raketen über dem Gebiet der Region gesichtet wurden. "Raketen fliegen über dem Territorium der Ukraine. Mindestens zwei nordwestlich über der Region Mykolaiv", sagte er. Im ganzen Land wurde Fliegeralarm ausgelöst. In der Hauptstadt suchten die Menschen Schutz in einer U-Bahn-Station, einige saßen auf Decken und kleinen Plastikstühlen."Die ersten russischen Raketen sind abgeschossen worden", sagte Andriy Yermak, Leiter des Präsidialamtes.

Maksym Kozytskyi, Gouverneur von Lemberg, hat die Einwohner aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen, und sie davor gewarnt, Informationen über den jüngsten Luftalarm im Internet zu veröffentlichen. In einem Beitrag auf der Messaging-App Telegram schreibt Kozytskyi: "Es fliegen Raketen in der Region. Sie bewegen sich in unsere Richtung. Bleibt im Schutzraum. Filmen Sie nicht und stellen Sie nichts ins Internet. Wenn Sie ein verdächtiges Flugzeug sehen, melden Sie es den Luftverteidigungskräften über den Telegram-Chatbot "Something is Flying", so der Gouverneur.

Bilder des staatlichen ukrainischen Rundfunksenders Suspilne sind aufgetaucht, auf denen Rauch über der Region Odesa aufzusteigen scheint. Berichten zufolge ist eine zweite Reihe von Explosionen in Vinnytsia zu hören gewesen. Laut dem staatlichen ukrainischen Rundfunk Suspilne ist in 35 Siedlungen in der Region Cherson der Strom ausgefallen.

Der Kyiv Independent schreibt: "Mindestens sechs Explosionen ertönten in der zentral-westlichen Stadt Vinnytsia, so ein Journalist des Kyiv Independent vor Ort."