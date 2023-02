Rettungskräfte in der türkischen Stadt Nurdagi in der Nähe von Osmaniye bitten die Menschen, die mit Autos auf der Straße fahren oder stehen, ihre Motoren abzustellen. Alle vor Ort sollten bitte ruhig bleiben, während die Rettungsteams unter den Trümmern eines eingestürzten Gebäudes auf Lebenszeichen warten.

Sie hören genau hin, ob es noch Stimmen oder Herzschläge zu hören gibt. Denn auch mehrere Tage nach den Erdbeben vom vergangenen Montag werden noch Überlebende aus dem Schutt befreit.

Die Zahl der Todesopfer des schweren Erdbebens in der Türkei und in Syrien stieg an diesem Freitag auf über 22.000. Am Donnerstag hatten die ersten UN-Hilfslieferungen die von den Rebellen gehaltenen Gebiete in Syrien erreicht.

Doch die Hoffnung, noch mehr Überlebende zu finden, schwindet zusehends. Angehörige in Antakya mussten Leichensäcke durchsuchen, die auf einem Krankenhausparkplatz ausgelegt waren, um vermisste Angehörige zu finden - ein Hinweis auf das Ausmaß der Tragödie.

