Entdecken Sie die Vergangenheit Turkmenistans: Reiche, verschüttete Städte und Ruinen

Turkmenistan liegt an einer Kreuzung alter Zivilisationen und ist Schauplatz eines epischen Biopics der Weltgeschichte.

Das in Zentralasien an der Ostküste des Kaspischen Meeres gelegene Turkmenistan ist ein filmreifes Land mit einer flachen bis leicht hügeligen Wüste, das Stabilität in eine ansonsten unruhige Region bringt.

Das Land erlangte 1991 seine Unabhängigkeit von der Sowjetunion und war lange Zeit isoliert, bevor es sich wieder zu einem einzigartigen Reiseziel von historischer und kultureller Bedeutung entwickelte.

Begeben Sie sich auf eine Reise entlang der alten Seidenstraße. Folgen Sie den sandigen Spuren internationaler Händler, Reisender und Armeen aus vergangenen Jahrtausenden und erkunden Sie dabei eine Fülle gut erhaltener UNESCO-Welterbestätten.

Oasen an der Seidenstraße

Die Seidenstraße ist ein berühmtes System von Handelswegen, das sich über 6 400 Kilometer erstreckte und vom 2. Jahrhundert v. Chr. bis Mitte des 15. Jahrhunderts n. Chr. Ost und West miteinander verband.

Die Seidenstraße erleichterte nicht nur den transkontinentalen wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Austausch, sondern war auch der Weg, auf dem sich viele weltbewegende Ideen durchsetzten, darunter Religionen, Technologien und landwirtschaftliches Wissen.

Die alten turkmenischen Städte Nisa, Merv und Koneurgench, die an wichtigen Knotenpunkten der Seidenstraße liegen, erzählen die faszinierende Geschichte einer zusammenlaufenden Weltgeschichte. Als historische Rastplätze für Händler und Reisende, die zwischen Europa, Asien und dem Nahen Osten verkehrten, haben diese Städte einen Reichtum an Architektur, Kultur und Bräuchen hervorgebracht, der die Region und die ganze Welt bis heute beeinflusst.

Aufgrund ihrer strategischen Bedeutung für den Welthandel wurden die antiken Städte Turkmenistans oft zum Schauplatz erbitterter Kämpfe zwischen gegnerischen Mächten. Zu den Mächten, die Anspruch auf diese Städte erhoben, gehören das persische, römische und mongolische Reich sowie verschiedene muslimische Dynastien.

Jenseits der großen Städte können Sie in Anau in der Nähe von Aschgabat eine Reihe antiker Siedlungen entdecken – ein weitläufiges Gebiet, das anhand von Artefakten wie Keramik und Werkzeugen, die auf eine fortgeschrittene Zivilisation hinweisen, die frühe Geschichte Turkmenistans zeigt. Ebenfalls in Anau liegen die Überreste einer parthischen Festung aus dem 3. Jahrhundert v. Chr. und die restaurierte Scheich-Jemaliddin-Moschee aus dem 15. Jahrhundert, die mit einzigartigen Mosaiken verziert ist.

Weitere bedeutende Stätten an der Seidenstraße sind die westliche Stadt Dehistan mit ihren kunstvoll geschnitzten Widmungen an seldschukische Herrscher und Karawansereien sowie die Festungsstadt Abiverd, die zwischen Aschgabat und Mary liegt. Dieses einst uneinnehmbare Zentrum des Handels und des Kunsthandwerks war berühmt für seinen lebhaften Marktplatz, in dessen Zentrum sich eine beeindruckende Moschee aus dem 15. Jahrhundert befindet.

Nisa

Nisa liegt in der Nähe der heutigen Hauptstadt Aschgabat und wird vom Kopetdag-Gebirge umrahmt. Sie ist ein lohnenswerter erster Halt auf einer Tour durch die alten Städte Turkmenistans.

Als eine der ersten Hauptstädte des Partherreichs im 3. Jahrhundert v. Chr. wurde Nisa bis zum 3. Jahrhundert n. Chr. zu einem wichtigen Kommunikations- und Handelszentrum und spielte eine entscheidende Rolle bei der Verlangsamung der Expansion des Römischen Reichs in der Region.

Die riesige Sammlung archäologischer Artefakte in der Stadt zeigt den historischen Austausch zwischen zentralasiatischen und mediterranen Kulturen im Laufe der Jahrhunderte auf eindrucksvolle Weise. Besuchen Sie das Nationalmuseum von Turkmenistan mit einer bemerkenswerten Auswahl an Jahrtausende alten Artefakten, darunter gravierte Trinkhörner aus Elfenbein nach turkmenischem Brauch, Edelmetalle, Marmorstatuen und vieles mehr.

Das antike Merv

Die antike Seidenstraßenstadt Merv, die in der Nähe der modernen Stadt Mary liegt und etwa 4.000 Jahre alt ist, verzaubert alle, die sie besuchen, mit Geschichten von kultureller Bedeutung und alten Kräften.

Einst Sitz des persischen Reiches, bevor es im 9. Jahrhundert unter arabische Herrschaft und das islamische Kalifat kam, erlebte Merv seinen Höhepunkt während des Seldschukenreiches im 11. und 12. Jahrhundert.

Unter der Herrschaft des seldschukischen Sultanats wurde Merv als Stadt der Gelehrsamkeit und der Kultur, insbesondere der Wissenschaft und der Literatur, berühmt. Die Einwohnerzahl wuchs auf mehr als eine halbe Million an, bevor die Stadt dann von der mongolischen Armee zermürbend erobert wurde.

Die berüchtigte Belagerung von Merv unter der Führung des Sohnes von Dschingis Khan soll eine der blutigsten Eroberungen einer Stadt in der Geschichte der Menschheit gewesen sein und mehr als 700.000 Tote gefordert haben, einschließlich Flüchtlingen aus anderen belagerten Städten.

Zu den noch erhaltenen Gebäuden gehören das Mausoleum von Sultan Sanjar und die große Festung Gyz Gala, die als architektonische Meisterwerke der seldschukischen Epoche gelten und von der UNESCO als Weltkulturerbe geschützt sind.

Koneurgench

Im Norden Turkmenistans liegt eine dritte antike Stadt an den Ufern des Flusses Amu Darya: Koneurgench, wo viele wunderbar erhaltene archäologische Artefakte aus der antiken Stadt Gurgānj gefunden wurden.

Während auf dem Kyrkmolla-Hügel gefundene Strukturen auf persische Siedlungen aus dem 3. Jahrhundert v. Chr. hinweisen, datiert der Großteil der sichtbaren Geschichte von Koneurgench heute zwischen dem 10. und 14. Jahrhundert, als die Stadt als wichtiges Handelszentrum und Hauptstadt der Region Khorezm fungierte.

Unter dem Khwarazmischen Reich und den nachfolgenden Dynastien blühte die Stadt auf und führte zum Bau verschiedener beeindruckender Monumente. Dazu gehören das Kutlug-Timur-Minarett aus dem 11. Jahrhundert, das Turabek-Khanum-Mausoleum und die großen Karawanentore, die ab dem 13. Jahrhundert müde Kaufleute in der Stadt willkommen hießen.

Ein Besuch der vielen bemerkenswerten Moscheen, Festungen und Mausoleen, die in Koneurgench noch erhalten sind, offenbart eine beeindruckende Handwerkskunst, die später den Baustil im Iran, in Afghanistan und im Mogulreich des 16. Jahrhunderts in Indien beeinflusste.

Bewahrung der Weltgeschichte

Turkmenistan setzt sich für die Erhaltung von Stätten des nationalen, historischen und kulturellen Erbes ein, einschließlich deren Schutz und Erforschung. Neben dem Schutz der historischen Städte Koneurgench, Nisa und des antiken Merv unterstreicht das Engagement der Nation die Bemühungen um den Erhalt der wichtigsten Stätten Turkmenistans und den Schutz des kulturellen Erbes des Landes.

„Mit dem dokumentarischen Erbe können wir die Entwicklung des Denkens, der Entdeckungen und der Errungenschaften der menschlichen Gesellschaft nachvollziehen“, erklärte Chinar Rustemova, Exekutivsekretärin der turkmenischen Nationalkommission für die UNESCO. „Es geht im Wesentlichen um das Erbe der Vergangenheit für die heutige und künftige Weltgemeinschaft“.

Um diese Bemühungen zu unterstützen, werden Reisende ermutigt, bei ihrem Besuch der turkmenischen Naturschutzgebiete einen verantwortungsvollen Tourismus zu praktizieren. Wenn wir unser gemeinsames Welterbe respektieren, bleibt es weiterhin möglich, die atemberaubende Pracht der alten Wunder Zentralasiens aus erster Hand zu erleben.