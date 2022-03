Gründer in Dubai: Ray Dargham bringt Gleichgesinnte zusammen

In dieser Folge von Meet The Entrepreneurs lernen wir Ray Dargham kennen, den Mitbegründer und CEO des Medienunternehmens STEP mit Sitz in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten, das **eine Reihe von virtuellen und persönlichen Events veranstaltet und Podcasts wie Newsletter produziert. **

Seine Begegnung mit einem Entrepreneurship-Programm in der Highschool hat ihn dazu inspiriert, sein eigenes Unternehmen zu gründen. Das hat inzwischen Hunderte von anderen Unternehmern geholfen, die heute die milliardenschwere Start-up-Szene in Dubai bilden.

Ursprünglich stammt Ray Dargham aus dem Libanon. Seine ersten Erfahrungen mit der Führung eines Unternehmens haben seine Begeistung entfacht. Im letzten Schuljahr hatte er an einem Programm von Junior Achievement Worldwide teilgenommen. "Es war ein dreimonatiges Programm, bei dem wir als Schüler mit echtem Geld ein Unternehmen gründen und ein echtes Produkt entwicklen, verkauften und daraus ein Geschäft machten sollten", erklärt er.

Seine Motivation: interessante Geschichten erleben

Diese positive Erfahrung war prägend - und begleitete ihn bis zum letzten Semester an der Universität, als es Zeit war, sich nach einem Job umzusehen. Er kam ins Grübeln und fragte sich, an welche Art von Leben er sich erinnern wollte, wenn er in seinen 60ern darauf zurückblicken würde. "Die Antwort war, eine interessante Geschichte erlebt zu haben", erinnert er sich.

Der Weg zu dieser interessanten Geschichte führte für Ray Dargham über die Gründung seines eigenen Unternehmens. Nach seinem Abschluss zog er nach Dubai, um seine Pläne in die Tat umzusetzen, doch außer seinem Bruder kannte er nicht viele Menschen in der Stadt. "Wenn man etwas gründet oder neu anfängt, kennt einen niemand", sagt er. In der Highschool und in Workshops während seiner Studienzeit war er bereits Zeuge der Kraft, die Gleichgesinnte zusammenbringt.

"Also beschloss ich, dass das Beste, was ich anbieten kann, eine Plattform ist, auf der Menschen sinnvolle Kontakte knüpfen und ihre Unternehmen ausbauen können".

Das ist für mich das Wichtigste: die Wirkung, die wir im Leben anderer erzielen. Ray Dargham, Mitbegründer und CEO des Medienunternehmens STEP

Diese Idee brachte Ray dazu, 2012 die erste Step Conference in Dubai zu veranstalten, eine Veranstaltung mit 100 Teilnehmern und der Beginn einer zehnjährigen Reise mit mehreren erfolgreichen Veranstaltungen, die Tausende von Teilnehmern und Ausstellern zusammenbrachten und eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des heutigen milliardenschweren Start-up-Szene in Dubai spielten.

"Das ist für mich das Wichtigste: die Wirkung, die wir im Leben anderer erzielen. Step hat Hunderten Gründern beim Aufbau ihrerUnternehmen geholfen, die heute Tausenden von Menschen Arbeitsplätze, Produkte und Dienstleistungen bieten."

Step feierte sein 10-jähriges Bestehen im März 2022 mit der ersten persönlichen Veranstaltung in Dubai seit dem Ausbruch von Covid-19. "Es hat mich umgehauen; wir hatten viel mehr Leute, viel mehr Begeisterung, viel mehr Engagement die Leute haben 'Step' vermisst", so Ray Dargham.

Ray und sein Team haben ihr Produktportfolio erweitert und die Region mit ihren Veranstaltungen von Dubai aus erschlossen.

