Traumhochzeit in Dubai: Immer mehr Paare trauen sich

Der Hochzeitsmarkt im Nahen Osten wird auf mehr als 4 Milliarden Euro geschätzt, für immer mehr Paare führt der Weg zum Altar nach Dubai. Mit ganzjährigem Sonnenschein, Fünf-Sterne-Ballsälen und Stränden sowie multireligiösen Kirchen und Tempeln ist die expandierende Branche ein großes Geschäft.

Easy Wedding Dubai ermöglicht Eheschließungen für Menschen aller Nationalitäten und Konfessionen sowohl innerhalb der Vereinigten Arabischen Emirate als auch im Ausland.

"Wir beurteilen die Situation und bieten - je nach Religion, Nationalität und Wohnsitz - die besten Optionen, Rechtsberatung sowie Lösungen, um legal zu heiraten", sagt Gründer Florian Ughetto. "Fast jeder kann in Dubai eine religiöse Hochzeit feiern, da Dubai alle offiziellen Religionen anerkennt. Man muss nur einen Wohnsitz haben und derselben Religion angehören, dann kann man den Bund der Ehe vor seiner religiösen Autorität schließen. Fast jeder kann in den VAE standesamtlich heiraten. Das geschieht eine Autostunde von Dubai entfernt in der Hauptstadt Abu Dhabi, wo Einwohner und Touristen den Bund der Ehe schließen können."

Den großen Tag planen

Wenn es um die Planung der Feier geht, kann Dubais wachsende Hochzeitsindustrie alle Arten von Zeremonien ermöglichen, von der intimen bis zur aufwendigen. Bride Club Middle East ist eine Online-Plattform, auf der geprüfte Anbieter - von Hochzeitsplanern bis zu Floristen - empfohlen werden.

"Träumen Sie von etwas Großartigem und Dubai wird es Ihnen erfüllen", sagt Rhiannon Downie-Hurst, Gründerin des Bride Club Middle East.

Die empfohlenen Anbieter reichen von Hochzeitsplanern und Traurednern bis hin zu Floristen wie dem Âme Artistic Studio in der Alserkal Avenue, der kreativen Seele Dubais (âme bedeutet "Seele" auf Französisch). Dort zaubert man Meisterwerke mit Blumen, sei es in Form von hängenden fuchsiafarbenen und dunklen Pflaumenfedern oder in Form von traditionellen, dicht gepackten blassrosa Rosensträußen; Instagram-freundliche Blumenbögen und kaskadenförmige Blumendekorationen liegen ebenfalls im Trend.

Ausgefallene Wünsche & Kosten

Die in Dubai ansässige Hochzeitsplanerin Tasneem Alibhai sagt: "Die ungewöhnlichsten Wünsche kommen in der Regel von unseren indischen Kunden, bei denen der Bräutigam in einem Hubschrauber oder auf einem Quadbike ankommt oder einen Tiger in der Prozession haben möchte... von Tigern über Elefanten bis hin zu Pferden."

Tasneem erklärt, dass Hochzeiten in Dubai zwischen 5.000 und 100.000 kosten können, aber sie fügt hinzu: "Ein Vorteil in Dubai ist, dass man keine Gebühr für den Veranstaltungsort zahlen muss. Man zahlt nur für einen Mindestumsatz vor Ort für Essen und Trinken."

Die Hochzeitskleidung ist ein weiterer erheblicher Kostenfaktor. In einer der führenden Brautboutiquen Dubais, Rebekah's Bridal & Occasion Wear, beginnen die Preise für Brautkleider bei 1.200 Euro und können bis zu 6.000 Euro hochgehen, wenn sie viele Verzierungen haben.

Bräute, die für ihren großen Tag nach Dubai reisen, müssen ihr Kleid nicht einpacken, sondern können es bei ihrer Ankunft abholen.

"Der Zauber der Technik ermöglicht es uns, Kleiderstile und Stoffarten zu besprechen und sogar online Maß zu nehmen", sagt Boutiquebesitzerin und Kleiderdesignerin Jessy Rebekah. "Die Braut kann dann eine Woche vor der Hochzeit kommen, um ihr Kleid anzumessen. Wir können auch die Kleider für die Brautjungfern auf die gleiche Weise anfertigen, was für Leute, deren Brautjungfern aus der ganzen Welt kommen, sehr hilfreich ist."

Da religiöse Trauungen auf Angehörige der gleichen Religion beschränkt sind, werden die meisten Trauungen in Dubai von Traurednern durchgeführt.

"Die Rolle des Trauredners ist im Grunde dieselbe wie die eines Pfarrers oder Priesters in einer Kirche, aber die Zeremonien mit einem Trauredner sind persönlicher und können an jedem beliebigen Ort stattfinden", sagt die örtliche Traurednerin Theresa Du Toit. "Ich habe schon Zeremonien an den schönsten Orten durchgeführt, in Fünf-Sterne-Hotels wie dem Waldorf-Astoria Dubai Palm Jumeirah, in der Wüste und in privaten Gärten. In Dubai können wir alles anbieten."