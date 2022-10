Gärten in Dubai: sehenswerte Attraktionen und Oasen der Erholung

Von einem im Dunkeln leuchtenden Garten mit animierten Dinosauriern bis hin zum "Dubai Miracle Garden" mit 150 Millionen Blumen, die fantastische, in das Blattwerk gemeißelte Figuren schmücken - die Grünanlagen des Emirats sind innovativ und stecken voller Überraschungen.

In Dubais spektakulärsten Gärten

Gärten in Dubai dienen vielen Zwecken. Einige sind so angelegt, dass sie den Anforderungen der Gesellschaft und des heißen Klimas gerecht werden, andere sind sehenswerte Attraktionen. Der "Dubai Miracle Garden" öffnet im Herbst seine Pforten, um die Blumenpracht zu zeigen, an der das Team den ganzen Sommer über gearbeitet hat.

Der Garten ist vom Herbst bis zum Frühjahr geöffnet und verändert sich jedes Jahr. In seiner 11. Saison erblüht er mit schätzungsweise 150 Millionen Blumen und neuen floralen Attraktionen, darunter ein riesiges Dornröschen, das in der Luft schwebt und dessen Blumenrock mehr als 10 Meter bis zum Boden hinabhängt.

Heiratsantrag am Blumen-Teddybär

Zu den bereits vorhandenen Figuren gehören ein aus Pflanzen und Blumen geschnittenes Emirates-Flugzeug Airbus A380, Tunnel, die aus herzförmigen, mit Blüten umwickelten Spalieren bestehen, und ein 12 Meter hoher Blumen-Teddybär, der ein beliebter Ort für Heiratsanträge geworden ist.

Das Schlumpfdorf, das mit Modellen der berühmten Schlümpfe bepflanzt ist, wird im November aufgrund der FIFA-Fußballweltmeisterschaft aktualisiert: Die blauen Zwerge tragen dann die Trikots der teilnehmenden Mannschaften.

Der Schöpfer und Mitbegründer des Dubai Miracle Garden, Ingenieur Abdel Naser Rahhal, erklärt, woher die Ideen kommen: "Jedes Jahr ändern wir einen großen Teil der Motive, um den Besuchern etwas Neues zu bieten. Die Modelle im Garten sind in zwei große Gruppen unterteilt: lizenzierte Designs, wie die Schlümpfe, und unsere eigenen Designs. Unsere Entwürfe sind ein fortlaufender Prozess. Während der Saison beginnen wir, Ideen zu sammeln. Manchmal kommt uns die Idee durch einen vorbeifliegenden Vogel oder beim Anschauen eines Films."

Tausende Schmetterlinge leben im "Dubai Butterfly Garden" euronews

Zu den Instagram-würdigen Gärten in Dubai gehören der "Dubai Butterfly Garden" der neben dem "Dubai Miracle Garden" im Viertel "Dubailand" liegt und Tausende exotische Schmetterlingen beherbergt, der "Garden in the Sky", ein Aussichtsturm mit einer mit Bäumen geschmückten Plattform mit Blick auf die Expo City Dubai, dem früheren Gelände der Weltausstellung, und der "Dubai Garden Glow" im Zabeel Park, der mit echtem Grün und mehr als 10 Millionen LED-Lichtern bestückt ist, die zu einer riesigen wundersamen Naturlandschaft geformt wurden.

Oasen der Erholung

Neben den spektakulären Gärten mit ihren Attraktionen bilden die Wohngärten das Rückgrat der Gemeinden in Dubai: Sie bieten den Anwohnern einen grünen Rückzugsort mit Laufstrecken, Fitnessgeräten im Freien, Sportplätzen und Spielplätzen, die kostenlos genutzt werden können.

"Wir passen die Gestaltung von Parks und Freiflächen an die Kultur des Ortes an", sagt Annie Baille, Associate Director beim in Dubai ansässigen Landschaftsarchitekturbüro Place Dynamix. "Wir stellen zum Beispiel fest, dass die Menschen hier abends später nach draußen gehen und die Orte nach Sonnenuntergang nutzen wollen, wenn es kühler ist, daher ist eine ausreichende Beleuchtung unglaublich wichtig. Und natürlich verwenden wir einheimische Pflanzen, wie den Ghaf-Baum, den Nationalbaum der Vereinigten Arabischen Emirate, viele Pflanzen aus Asien, die in heißen Klimazonen gedeihen, sowie den Neem-Baum und den Delonix-Baum, Bäume, die sich weit verzweigen und den Menschen viel Schatten spenden, unter dem sie spazieren gehen oder sitzen können."

Der "Al Barsha Pond Park" ist ein blühendes Beispiel für eine der beliebtesten Grünflächen Dubais, die sich über fast 50 Hektar erstreckt und mit Gärten und einem großen See mit zwei Springbrunnen und einer Flotte schwanenförmiger Tretboote ausgestattet ist. Wenn Gärten die Lungen einer Stadt sind, dann ist das der perfekte Ort, um sich zu erholen.