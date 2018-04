Toronto: Tausende gedenken der Opfer der Amokfahrt

Kerzen, Briefe, Ansprachen: Tausende haben in Toronto der Opfer der Amokfahrt in der vergangenen Woche gedacht. Ein 25-Jähriger hatte im Zentrum der Stadt einen Lieferwagen in eine Menschenmenge gesteuert und zehn Menschen getötet. Fünf kämpfen immer noch um ihr Leben. Insgesamt liegen 12 Menschen noch im Krankenhaus. Bei den Opfern handelt es sich hauptsächlich um Frauen. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau, der Bürgermeister Torontos John Tory, Buddhisten, Hindus, Juden und Christen, Moslems, sie alle kamen zusammen um der Opfer zu gedenken.