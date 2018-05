Neue Raumsonde soll zum Mars starten

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa schickt eine neue Raumsonde zum Mars. Der Lander mit dem Namen InSight soll am Samstag um 13 Uhr (MESZ) in eine zweijährige Forschungsmission starten. Sie soll unter anderem den Wärmefluss des Planeten untersuchen und Marsbeben messen. Außerdem versprechen sich die Forscher nicht nur neue Erkenntnisse über die Entstehung des Mars sondern auch der Erde.

Wichtige Technik aus Europa an Bord

Auch bei der europäischen Raumfahrtagentur ESA wird die Mission genau beobachtet. "Es ist wichtig, in den Mars hinein zu schauen, denn das ermöglicht uns eine Vorstellung davon, wie der Planet Erde entstanden ist – innerhalb von mehreren hundert Millionen Jahren oder sogar ein oder zwei Milliarden Jahren", erklärt Francois Spoto, Manager des ESA-Projekts ExoMars. "Das ist das Ziel dieser amerikanischen Mission, die übrigens auch wichtige Technik aus Europa dabei hat."

Landung im November

Die Kosten für die Nasa-Mission belaufen sich auf umgerechnet rund 650 Millionen Euro. In einem halben Jahr, am am 26. November 2018, soll die Sonde auf dem Mars landen.

Euronews-Reporter Jeremy Wilks:

"Insight wird das Innere des Mars untersuchen. Gleichzeitig sucht Exomars nach Spuren menschlichen Lebens auf dem roten Planeten. Wir können in den nächsten Jahren also mit einer Menge Daten über unseren nächsten Nachbarn rechnen."