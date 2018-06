Vor Asyl-Gipfel: Paris und Madrid für geschlossene Aufnahmezentren in der EU

Unmittelbar vor dem Brüsseler Sondergipfel zur EU-Flüchtlingspolitik haben sich Frankreich und Spanien für geschlossene Aufnahmezentren in Europa ausgesprochen. Dafür müsse es europäische Solidarität und sofortige finanzielle Unterstützung geben, sagte der französische Staatspräsident Emmanuel Macron am Samstag in Paris nach einem Treffen mit dem neuen spanischen Regierungschef Pedro Sanchez.