"Arancini" gegen Salvini: Sizilianischer Protest mit Reisbällchen

Dutzende Menschen haben sich Mittwochabend in den Straßen der sizilianischen Großstadt Catania eingefunden, um gegen die Regierung in Rom zu protestierten. Diese hatte zuletzt beschlossen, Migranten nicht vom Diciotti-Schiff der Küstenwache an Land gehen zu lassen. 177 Arancini wurden von der spontanen Bürgerbewegung mitgebracht, die 177 Migranten repräsentieren sollen.