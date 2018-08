LKA-Mann gegen Journalisten: Streit um Polizei in Sachsen verschärft sich

Die verbale Auseinandersetzung zwischen einem Mitarbeiter des Landeskriminalamtes Sachsen, der an einer Pegida-Demonstration in Dresden teilnahm, und ZDF-Journalisten sowie das darauffolgende Eingreifen der Polizei schlagen in der deutschen Politik zusehends hohe Wellen. Die deutsche Justizministerin Katarina Barley nannte die Vorgänge in Sachsen besorgniserregend.