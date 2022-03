Steven Bartlett: Vom Aussteiger zum Investor und Serienunternehmer

Steven Bartlett war gerade 23 Jahre alt, als er zum Millionär wurde, nachdem er in seinem Schlafzimmer die Social-Media-Marketingagentur Social Chain gegründet hatte. Im Jahr 2020 verließ er das Unternehmen, das heute einen Wert von rund 350 Millionen Euro hat, während sein persönliches Vermögen auf etwa 60 Millionen Euro geschätzt wird.

Danach schrieb er seinen Bestseller "Happy Sexy Millionaire", trat als jüngster Drache in der BBC-Fernsehserie Dragon's Den auf und ist heute Gastgeber des Podcasts The Diary of a CEO, der in Europa die Nummer eins auf Spotify ist.

Als Sohn einer nigerianischen Mutter und eines britischen Vaters hatte Bartlett es in der Schule nicht leicht. Er wurde von der Schule verwiesen, ging trotzdem an die Universität, wo er dachte, "die Dinge würden anders sein". Er brach das Studium nach einer Vorlesung ab. "Meine Eltern verleugneten mich sozusagen, weil ich nicht den konventionellen Weg meiner Brüder und Schwestern ging, um auf die Universität zu gehen. Und ich habe auf diesem Weg einige harte Zeiten durchgemacht", sagte er Euronews.

Er glaubt, dass seine Leidenschaft für die Wirtschaft in seinen prägenden Jahren nie richtig erkannt wurde. "Ich hätte es schneller schaffen können, wenn ich ein höheres Maß an Überzeugung gehabt hätte und die Infrastruktur um mich herum, als ich 16 war, es bemerkt hätte... Aber das System ist nicht darauf ausgelegt, und Systeme diktieren stark die Ergebnisse."

Im Gespräch mit Euronews im Dubai Opera House, wo er einen Abend "Steven Bartlett und Gäste" veranstaltete, sprach er über seinen Podcast "The Diary of a CEO". Er beschreibt ihn als "die Sache, die mir am meisten Freude bereitet" und wehrt sich gegen die Kritik, er nutze ihn als Plattform für Menschen. "Ich habe gesagt, wie wichtig es ist, sich auszudrücken und das zu tun, was ich tun möchte. Das ist mein Recht, und dein Recht als Zuhörer ist es, nicht zuzuhören. Du kannst unten in den Kommentarbereich schreiben. Du kannst sagen, dass es furchtbar ist, dass du es nicht magst, was auch immer. Aber mein Recht ist es, nach meinen Bedingungen zu leben."

Seit seinem Erfolg hat er die Beziehung zu seiner Familie wieder aufgenommen. "Was man über seine Familie lernt, ist, dass eigentlich alle dasselbe wollen. Man ist sich nur nicht einig, wie man es erreichen kann. So wollte meine Mutter, dass ich glücklich, sicher und erfolgreich bin. Sie dachte, der Weg dorthin sei die Universität, und ich dachte, der Weg dorthin sei, mich selbst zu verwirklichen und meine Träume zu leben."

Er hat einige Tipps für angehende Unternehmer: "Das Wichtigste, was ich über das Geschäftsleben gelernt habe, ist, dass das Ergebnis mehr damit zusammenhängt, dass Du die richtigen Leute um Dich versammelst... Als junger Unternehmer denkt man, dass es nur um einen selbst oder sein Talent geht... Und dann erinnere ich mich an den Moment in meinem Unternehmen, als wir wirklich außergewöhnliche Leute einstellten, und das hat alles verändert. Ich hatte keinen Stress, sie wussten Dinge, die ich nicht wusste. All die unbekannten Fragen wurden gelöst, und das war entscheidend."