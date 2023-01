Starthilfe für Neuunternehmen

Lindsay Miller (https://www.linkedin.com/in/lindsaymiller/) ist geschäftsführende Gesellschafterin und Vorstandsvorsitzende des Unternehmens MENA Moonshots (https://www.menamoonshots.com/). Der Betrieb unterstützt Neugründungen in ihrer Frühphase, sei es mit Geldeinlagen, Hilfe bei der Ausarbeitung von Handlungsweisen oder greift im Geschäftsalltag unter die Arme. Diese Tätigkeit wird in Dubai, aber auch darüber hinaus ausgeübt.

In den ersten elf Jahren ihrer Tätigkeit arbeitete Miller eng mit mehreren Gewerbetreibenden zusammen. Sie erkannte dabei, in welchem Maße die Unterstützung Unternehmen anschieben kann und ihnen behilflich sein kann, wirtschaftlich aufzublühen. Miller stieß mit der Starthilfe für Unternehmen in eine Marktlücke. Als ihr Geschäftspartner vorschlug, die Tätigkeit in eine festere Form zu gießen, um Neugründungen unternehmerische Hilfe zu leisten, wurde 2018 MENA Moonshots (https://www.linkedin.com/company/mena-moonshots/) ins Leben gerufen.

Wir haben nach Gründern gesucht, mit denen eine langfristige Zusammenarbeit möglich sein könnte Lindsay Miller MENA Moonshots

Später kam ein weiterer Geschäftspartner hinzu. MENA Moonshots fühlte zunächst einmal rund zwei Jahre auf dem Markt vor und beschränkte sich zunächst auf den Einsatz kleinerer Summen. Es gebe in diesem Bereich Personen, die vor allem auf schnelles Vorankommen und Wachstum aus seien, so die Unternehmerin. „Wir haben nach Gründern gesucht, mit denen eine langfristige Zusammenarbeit möglich sein könnte“, sagte Miller.

Es wurde eine Zusammenarbeit mit Sineo (https://sineopackagingstore.com/) eingegangen, das im Geschäftsfeld Verpackungen tätig ist. Als sich die Unternehmensgründer Antoine Moussali und David Fahmy bei Miller und ihren Geschäftspartnern meldeten, waren diese von der Zielstellung des Neuunternehmens und ihrer Bekanntheit im Ausland beeindruckt. Folglich entschied sich MENA Moonshots, Geld in das Unternehmen einzubringen und half ebenfalls, sich in Dubais Geschäftswelt einzufinden.

Miller und ihre Geschäftspartner erhielten viele weitere Anfragen. Joi Gifts (https://www.joigifts.com/), unter der Leitung von Geschäftsführer Rami Kahale, ist ein Unternehmen, das den Geschenkversand im Nahen Osten ermöglicht. Die Wachstumsaussichten des Unternehmens trugen kräftig dazu bei, dass sich MENA Moonshots entschloss, mit Joi Gifts zusammenzuarbeiten. „Bei einer Geschenkeplattform bestellt man immer etwas für einen anderen Menschen. Der Gedanke, immer weiter wachsen zu können, das Netzwerk und die Kundschaft auszuweiten, war sehr überzeugend“, sagte Miller.

Persönlicher Eindruck spielt große Rolle

Für sie und ihre Geschäftspartner spielt die Begegnung mit den Gründern eine der wichtigsten Rollen in ihrer Entscheidungsfindung. Ein Beispiel dafür ist Georges Karam, der Mitgründer von The Cloud (https://thecloud.ae/). Das Unternehmen setzt Technik ein, um den Umsatz und die Reichweite nicht ausgelasteter Küchen und Lebensmittelmarken zu erhöhen. Dabei werden Kosten und unternehmerische Gefahrenbereiche kleingehalten. „Ich habe mich in der Cloud-Küche nicht wohl gefühlt, aber es gehört dazu, dass letztlich der Unternehmensgründer die Verantwortung trägt - wir haben auf den Gründer gesetzt. Durch das Vertrauen und die Schlüssigkeit seines Geschäftsmodells haben wir uns in diesen Bereich eingebracht und wollten verstehen: ‚Was fehlt uns?‘ Er hat genau das erreicht, was er mir versprochen hat. Der Geldeinsatz ist gering, der Geldfluss gut und das Essen köstlich", so Miller.

Studio 14: Umweltfreundlicher Ansatz

In ähnlicher Weise brachte sich MENA Moonshots in das Studio 14 (https://studio14.ae/) ein. Dieses Fitnessstudio setzt auf einen umweltfreundlichen Ansatz. Gründerin Lucy Komolka Walsh konnte Miller und ihre Geschäftspartner überzeugen. „Sie ist sehr leidenschaftlich und in ihrem Geschäftsbereich erfahren. Wir wollten sie unbedingt auf ihrem Weg begleiten und sehen, wie sie es auf die nächste Stufe schafft", sagte Miller.

MENA Moonshot unterstützt inzwischen acht verschiedene Unternehmen mit 300 Beschäftigten in zehn Ländern. Miller und ihre Geschäftspartner meinen, dass das Leben und Arbeiten in Dubai einen großen Einfluss auf ihren unternehmerischen Werdegang hatte und wollen neue Unternehmen in die Stadt bringen, insbesondere solche, die spannende Ansätze beim Kampf gegen die Auswirkungen des Klimawandels und in Sachen Nachhaltigkeit haben. „Wenn man eine Leidenschaft dafür hat, eine Wirkung zu erzielen, gibt es nichts Größeres und Wichtigeres, und das ist das Ziel", fügte Miller hinzu.