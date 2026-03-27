Warum Costa Ricas Wirtschaftsmodell in unsicheren Zeiten Investitionen anlockt

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Inmitten des tiefgreifenden Wandels der Weltwirtschaft positioniert sich Costa Rica als Drehscheibe für widerstandsfähige und zukunftsorientierte Investitionen.

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Die globalen Lieferketten werden neu geordnet. Geopolitische Spannungen, die Zersplitterung des Handels und Schocks durch Pandemien haben die Unternehmen gezwungen, ihre Produktions- und Investitionsstandorte zu überdenken.

In diesem sich wandelnden Umfeld ist Resilienz zu einem entscheidenden Faktor bei Investitionsentscheidungen geworden. Unternehmen bevorzugen zunehmend Standorte, die nicht nur kostengünstig sind, sondern auch politische Stabilität, Rechtssicherheit und starke Verbindungen zu stabilen Lieferketten bieten - neben hohen Nachhaltigkeits- und ESG-Standards.

Die Anpassung an dieses komplexe Umfeld hat sich für viele Akteure als schwierig erwiesen, aber andere haben jahrelang die Grundlagen geschaffen, um in einer unsicheren Welt zu bestehen.

Costa Rica ist ein solches lateinamerikanisches Land, das als Modell dafür dient, wie man Stabilität, Fachkräfte und Nachhaltigkeit in einen Wettbewerbsvorteil verwandeln kann.

Eine langfristige Strategie für die Wettbewerbsfähigkeit

Seit vier Jahrzehnten verfolgt Costa Rica eine Entwicklungsstrategie, die sich auf Bildung, Öffnung des Handels und Umweltverantwortung konzentriert. In dieser Zeit hat sich das Land allmählich zu einem der dynamischsten Investitionsstandorte der Region entwickelt, der in den Bereichen fortschrittliche Fertigung, spezialisierte Dienstleistungen und hochwertige Exportgüter führend ist.

Heute sind mehr als 1.000 multinationale Unternehmen in Costa Rica tätig, davon 626 im Rahmen des Free Trade Zone Regime, des Freihandelszonensystems, und zwar in Branchen, die von Biowissenschaften und fortschrittlicher Fertigung bis hin zu digitalen Dienstleistungen und Unternehmensaktivitäten reichen.

Ein großer Teil der Auslandsinvestitionen in den letzten Jahren stammte auch aus Reinvestitionen von bereits im Land ansässigen Unternehmen. Unternehmen wie Boston Scientific, Bayer, Hologic und Resonetics haben ihre Aktivitäten weiter ausgebaut und damit die Rolle Costa Ricas in den globalen Wertschöpfungsketten gestärkt. Gleichzeitig wird erwartet, dass die in den letzten Jahren abgeschlossenen Investitionsprojekte mehr als 830 Millionen Dollar und über 12.000 Arbeitsplätze schaffen werden, was den Umfang der laufenden Aktivitäten unterstreicht. Dieser Trend zeigt sich auch in jüngsten Ankündigungen wie der Ansiedlung des Medizintechnikunternehmens Insulet, die eine der größten Kapitalinvestitionen eines multinationalen Unternehmens in diesem Land in den letzten Jahren darstellt. Eine Studie der Agentur für Handels- und Investitionsförderung von Costa Rica (PROCOMER) zeigt außerdem, dass 49 % der Unternehmen des Dienstleistungssektors in den nächsten drei Jahren eine Ausweitung ihrer Aktivitäten in Costa Rica planen, was das anhaltende Vertrauen in das Geschäftsumfeld des Landes unterstreicht.

Demokratie, Nachhaltigkeit und Humankapital

Über die industrielle Entwicklung hinaus wird die Wettbewerbsfähigkeit Costa Ricas durch eines der ältesten demokratischen Systeme Lateinamerikas, eine starke Rechtsstaatlichkeit und ein offenes Wirtschaftsmodell untermauert, das durch ein umfangreiches Netz von Handelsabkommen unterstützt wird. Das sind alles Elemente, die Investoren regulatorische Vorhersehbarkeit und Rechtssicherheit bieten.

Nachhaltigkeit ist ein weiteres Merkmal des costa-ricanischen Wirtschaftsmodells. Das Land nutzt seine natürlichen Ressourcen — Erdwärme und Wind —, um eines der weltweit am stärksten erneuerbaren Stromsysteme zu betreiben.

Nach Angaben des costa-ricanischen Elektrizitätsinstituts (ICE) stammen rund 98 % des jährlichen Strombedarfs Costa Ricas aus erneuerbaren Quellen, was das Land für Unternehmen, die umweltfreundliche Produktionsstandorte suchen, noch attraktiver macht.

Auch das Humankapital hat beim wirtschaftlichen Übergang des Landes eine zentrale Rolle gespielt. Costa Rica verfügt über Arbeitskräfte mit der besten Bildung in Mittelamerika, mit Zehntausenden von Studenten, die jedes Jahr ihren Abschluss an Universitäten und technischen Instituten in Bereichen wie Ingenieurwesen, Unternehmensdienstleistungen und Informationstechnologie machen.

Allein im Jahr 2025 wurden mehr als 11.500 Menschen durch Talentprogramme, die von der Agentur für Handels- und Investitionsförderung von Costa Rica (PROCOMER) unterstützt werden, in Arbeitsplätze bei im Land tätigen Unternehmen vermittelt, was den Umfang der mit dem Investitionsökosystem verbundenen Bemühungen um die Entwicklung von Arbeitskräften zeigt.

„Langfristige Investitionsentscheidungen werden nicht aus einem Impuls heraus getroffen, sondern beruhen auf Vertrauen. Sie entstehen, wenn ein Land konsequent Stabilität, technische Fähigkeiten und die Fähigkeit zur Umsetzung unter Beweis stellt. Costa Rica hat sich von einem effizienten Standort zu einem strategischen Partner innerhalb hochwertiger globaler Lieferketten entwickelt. Diese Entwicklung ermöglicht es uns heute, in Sektoren zu konkurrieren, die früher unerreichbar waren,“ so Laura López, CEO von PROCOMER.

Der Anstieg hochwertiger Exportgüter

In der Vergangenheit war Costa Rica weltweit für seine Agrarexporte wie Bananen und Kaffee bekannt, doch das Exportprofil des Landes spiegelt auch einen bedeutenden wirtschaftlichen Wandel wider.

Heute spielen Hochtechnologiegüter und wissensintensive Dienstleistungen eine zentrale Rolle im Handelsportfolio des Landes. Durch Sektoren wie Biowissenschaften, fortschrittliche Fertigung und spezialisierte Dienstleistungen hat sich Costa Rica in globale Produktions- und Innovationsnetzwerke integriert, in denen Forschung, Technik und Fertigung zunehmend an mehreren Standorten stattfinden.

Nirgendwo wird dieser Wandel deutlicher als in der wachsenden Führungsrolle des Landes in der Präzisionsfertigung.

Von Endoskopieausrüstungen bis hin zu fortschrittlichen chirurgischen Technologien werden viele der weltweit verwendeten Medizinprodukte heute in Costa Rica hergestellt.

In den letzten acht Jahren hat sich der Sektor der medizinischen Geräte in aller Stille zur führenden Exportindustrie des Landes entwickelt. In nur vier Jahren verdoppelte sich der Wert der Ausfuhren auf über 8,7 Mrd. Euro (10 Mrd. USD) im Jahr 2025, was 48 % der gesamten Warenexporte des Landes entspricht.

Derzeit sind mehr als 100 Unternehmen aus den Vereinigten Staaten, Deutschland, Irland, Schweden, Japan, Spanien und anderen Märkten im Land tätig, darunter Medtronic, Mozarc Medical und Trelleborg, die eine breite Palette von Produkten herstellen, von chirurgischen Instrumenten bis hin zu fortschrittlichen Diagnosetechnologien.

Da die Nachfrage nach Gesundheitstechnologie weltweit steigt, stärkt Costa Rica mit seiner Kombination aus qualifizierten Fachkräften, Integration in die Lieferkette und politischer Stabilität seine Rolle im globalen Ökosystem der Gesundheitsindustrie.

Ein sonniges Investitionsklima

Da Unternehmen angesichts der wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten ihre globalen Aktivitäten neu bewerten, verstärkt Costa Rica seine Investitionsförderungsstrategie durch die Eröffnung eines Investitionsförderungsbüros (OPI) im kalifornischen Silicon Valley im Februar 2026, das die Zusammenarbeit mit Unternehmen aus den Bereichen fortschrittliche Fertigung und neue Technologien vertiefen soll. Auch in Singapur soll ein zweites Büro eröffnet werden, um die Reichweite des Landes auf die asiatischen Märkte auszudehnen und seine Position in den wichtigsten globalen Innovationszentren zu stärken. „Investitionsentscheidungen folgen heute einer stärker strategischen und globalen Logik. Die Unternehmen reorganisieren ihre Aktivitäten zunehmend rund um Ökosysteme, in denen sie wichtige Fähigkeiten entwickeln und sich mit Innovationszentren vernetzen können. Die Eröffnung von Büros in Märkten wie den Vereinigten Staaten und Asien ist eine direkte Antwort auf diese Dynamik, die es uns ermöglicht, näher an den Orten zu sein, an denen diese Entscheidungen getroffen werden,“ so Mónica Umaña, Managerin für ausländische Direktinvestitionen bei PROCOMER.

Da die Unternehmen die Produktion näher an den nordamerikanischen Märkten ansiedeln wollen, ist die geografische Nähe Costa Ricas zu den Vereinigten Staaten zu einem zusätzlichen Vorteil geworden.

Die Bemühungen um die Ausweitung der technischen Bildung, die Förderung von Innovationen und die Anziehung von Investitionen in aufstrebende Industrien werden in der nächsten Entwicklungsphase des Landes voraussichtlich eine zentrale Rolle spielen.

In einer Zeit, in der Resilienz für Unternehmen und Regierungen gleichermaßen zu einer strategischen Priorität wird, zeigt Costa Rica, wie kleinere Volkswirtschaften langfristige Stabilität in globale Relevanz verwandeln können.