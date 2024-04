Gugnin gewinnt den mit 150k€ dotierten ersten Preis der Classic Piano International Competition 2024

Am Montag, den 26. Februar, ging die 3. Classic Piano International Competition nach rund zwei Jahren zu Ende. Andrey Gugnin wurde zum Sieger erklärt, Kim Sunah erhielt den zweiten Preis und Anastasiia Kliuchereva erreichte den dritten Platz.

Der Saal des Zabeel-Theaters im Hotel Jumeirah Zabeel Saray in Dubai war am Montag, den 26. Februar, von nervöser Erwartung erfüllt, als die neun Finalisten der 3. Classic Piano International Competition vor die Juroren und die internationale Kulturpresse traten.

Wenige Minuten später bekam einer dieser neun einen Preis im Wert von 150.000 Euro überreicht, während die anderen acht jeweils ihren Anteil vom mit 250.000 Euro dotierten Preisgeld erhielten. Der Weg dorthin war für keinen der Pianisten einfach. Sie alle mussten das einzigartige Vorauswahlverfahren der Classic Piano durchlaufen sowie die vier herausfordernden Runden des Wettbewerbs selbst überstehen.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Wettbewerben wählte Classic Piano seine Teilnehmer im Rahmen einer zweijährigen Initiative mit dem Titel 14 Wege nach Dubai aus, die weltweit 14 Wettbewerbe in voller Länge umfasste. Nur die besten 5 Teilnehmenden jeder Veranstaltung erhielten eine Einladung zur Classic Piano selbst.

In Dubai mussten die Musiker zwei Stücke vorspielen, bevor sie in den letzten beiden Runden mit dem armenischen Staatssinfonieorchester unter Leitung des Dirigenten Sergey Smbatyan zusammenspielten. Beide Phasen wurden live auf medici.tv übertragen. Die Pianisten präsentierten Werke aus dem gesamten Spektrum der klassischen Musik, darunter Stücke von Wolfgang Amadeus Mozart, Sergei Prokofjew, Ludwig van Beethoven, Sergei Rachmaninow, dem Composer in Residence Alexey Shor und vielen anderen.

„Das Repertoire dieses Wettbewerbs ist sehr gut“, bemerkte Jurymitglied Gisèle Ben-Dor. „Wer auch immer es zusammengestellt hat, hat wunderbare Arbeit geleistet. Die Auswahl ist erstaunlich, sehr abwechslungsreich und das zeitgenössische Stück, das ausgewählt wurde, das von Alexey Shor, ist sehr interessant. Ich finde, seine Musik fußt auf vertrautem Grund, aber gleichzeitig tut er viele unerwartete Dinge, was sie sehr interessant macht. Sie bedient sich einer traditionellen Sprache. Das ist nicht, wie man sich ein zeitgenössisches Stück vorstellt – dissonant oder seltsam. Diese Musik man sich nicht mehrmals anhören, um sie zu verstehen. Shors Musik ist sehr kommunikativ, man versteht sie auf Anhieb. Und das Stück ist einfach wunderbar mit all den Charakteren, die er für die Helden der Kindermärchen gefunden hat. Vielleicht liegt es daran, dass ich Amerikanerin bin, aber ich fand den Tom Sawyer-Teil ganz toll. Der hat einfach Spaß gemacht! Es ist eine sehr gekonnte Komposition. Ich war sehr neugierig, was die Kandidaten daraus machen würden.“

Neben Ben-Dor (USA/Israel) wurde jede der vier Runden von einer hochkarätigen Jury begleitet: Ashley Wass (Vereinigtes Königreich), Zhe Tang (China), Hüseyin Sermet (Türkei), Marios Papadopoulos (Vereinigtes Königreich), Giuliano Mazzoccante (Italien), Hae-Young Kim (Südkorea), Stanislav Ioudenitch (USA), Eleanor Hope (Österreich), François-Frédéric Guy (Frankreich), Pavel Gililov (Deutschland/Österreich), Peter Donohoe (Vereinigtes Königreich), Kirsten Dawes (Südafrika/Deutschland), Epifanio Comis (Italien) und Massimiliano Caldi (Italien) schlossen sich der renommierten Dirigentin als Juroren an.

„Es ist außergewöhnlich“, bemerkte Ashley Wass, „dass diese Veranstaltung so viele Satellitenwettbewerbe hatte, die in diesem Finale in Dubai mündeten. Das bedeutet natürlich, dass das Niveau aller hier Anwesenden sehr hoch war. Alle hatten bereits bewiesen, dass sie sehr fähige Pianisten, sehr fähige Musiker sind. Ich persönlich muss sagen, dass es eine wahre Freude war, ihnen beim Spielen zuzuhören. Es ist auch sehr interessant, dass wir eine so große Jury hatten, was meiner Meinung nach für ein breites Meinungsspektrum und für Fairness gesorgt hat.“

Classic Piano International Competition ©

Nachdem die Juroren alle Finalisten zwischen dem 24. und dem 26. des Monats noch ein letztes Mal angehört hatten, gaben sie einzeln ihre letzte Bewertung ab. Daraus ergab sich folgende Endplatzierung:

Platz – Andrey Gugnin

Platz – Kim Sunah

Platz – Anastasiia Kliuchereva

Platz – Arina Antonosyan

Platz – Zhiquan Wang

Platz – Marek Kozák

Platz – Yuanfan Yang

Platz – Artem Kuznetsov

Platz – Hyounglok Choi



Auf die Frage, wie die endgültige Platzierung zustande gekommen sei, sagte François-Frédéric Guy: „Fünfzehn Leute haben fünfzehn Meinungen, aber seltsamerweise ist es am Ende einfacher, als man denkt. Es ist sehr schwer, wenn man viele Juroren hat, aber nur neun Kandidaten. Wir wussten bereits, dass alle sehr gut sind. Immerhin hatten wir sie ausgewählt. Im Großen und Ganzen kann man sagen: Auch wenn manch einer denken mag, dass dieser oder jener Kandidat vielleicht eine etwas anderen Platzierung hätte bekommen sollen, sind wir letztlich doch alle sehr zufrieden mit dem Ergebnis.“

Als Gewinner des Hauptpreises erhielt Andrey Gugnin 100.000 Euro in bar sowie die Zusage für eine Konzerttournee mit zehn Auftritten und einem zusätzlichen Gesamthonorar von 50.000 Euro.

„Ich muss das alles noch verarbeiten, aber natürlich bin ich sehr glücklich“, sagte Gugnin. „In gewisser Weise fühle ich mich leer, weil die Anspannung während des gesamten Wettbewerbs so groß war. Jetzt kann man endlich ausatmen und spürt, wie erschöpft man ist, auch mental. Es war sehr herausfordernd, vor allem, weil die Abstände zwischen den Runden sehr lang waren. Dieses Warten war wirklich hart, da man dennoch den Druck hatte, an die nächste Runde zu denken, die gleichen Stücke immer wieder zu üben... Es war nicht leicht!“

Kim Sunah erhielt 50.000 Euro in bar, Anastasiia Kliuchereva 25.000 Euro und die übrigen sechs Finalisten erhielten jeweils ihren eigenen Anteil am Gesamtpreisgeld.

„Ich bin wirklich sehr, sehr glücklich, weil ich das nicht erwartet hatte“, sagte Kim Sunah. „Es ist ein sehr langer Wettbewerb im Vergleich zu anderen, daher war es ein wenig herausfordernd und ich bin etwas erschöpft, da wir uns auf vier Etappen vorbereiten mussten. Aber es war eine tolle Erfahrung. Das Orchester und der Dirigent waren so nett und es hat mir wirklich Spaß gemacht, mit ihnen zu spielen. Die Organisation war perfekt, die Leute hier sind sehr nett und alles war wirklich toll!“

Nach Abschluss des Wettbewerbs richten sich nun alle Augen auf Gugnin. Der Sieger der Classic Piano wird bald auf Tour gehen und hofft darauf, sein beeindruckendes Talent auch danach weiter unter Beweis stellen zu können. „Ich habe noch nichts für die Zukunft geplant“, sagte er, „aber ich hoffe, dass ich neben dem hohen Preisgeld nun auch mehr Konzerte spielen darf – denn das will schließlich jeder Musiker. Ich habe das Glück, jetzt spielen zu können. Das ist es, was mir am meisten Spaß macht und ich hoffe, dass ich das auch weiterhin tun kann.

Die Jury hatte ihrerseits Tipps für Gugnin. Stanislav Ioudenitch sagte: „Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis, denn wir haben jetzt einen großartigen Gewinner, der diesen Wettbewerb wirklich auf höchstem Niveau repräsentieren wird. Andrey ist bereits ein reifer Künstler, der über viel Erfahrung und ein riesiges Repertoire verfügt. Mein Rat für ihn lautet: ‚Nicht aufhören!‘ Er hat gewonnen, aber jetzt muss er sicherstellen, dass er alle seine Talente ausschöpft und alles tut, um seine Karriere weiter voranzutreiben. Denn er ist wirklich ein wunderbarer Pianist. Also: so viel wie möglich üben und spielen und nicht aufhören!“

Jurymitglied Peter Donohoe äußerte sich ähnlich und erklärte: „Ich hoffe, er ist bereit. Es sind immerhin eine ziemlich große Tournee und eine Menge Geld. Wenn man einen Wettbewerb gewinnt, verändert sich das Leben – vor allem nach einem so wichtigen wie diesem. Man fühlt sich wie ein anderer Mensch, weil einen die Welt plötzlich anders behandelt. Aber man muss auf dem Boden der Tatsachen und in der Realität verankert bleiben, statt auf das zu hören, was die Leute einem sagen. Denn das basiert auf deinem Erfolg, der nach und nach verblassen wird, und dann wird es gefährlich. Es gibt so viele Fallstricke“, warnte er, „aber es gibt auch so viele fantastische Dinge, die passieren können. Jetzt ist es an ihm, seinen eigenen Weg zu gehen.“

Alle aktuellen Informationen über die Classic Piano International Competition und die Preisträger finden Sie auf der offiziellen Website unter classicpiano.eu.