Cooler Sommerspaß in Dubai für die ganze Familie

Mit Beginn des Sommers steigen die Temperaturen in Dubai, Eltern sind auf der Suche nach Aktivitäten, um die ganze Familie zu unterhalten.

Das Museum der Illusionen in Dubais Al Seef ist eine 3D-Ausstellung voller optischer Tricks und bizarrer Sinneserfahrungen, von Antischwerkraft-Räumen über einen Unendlichkeits-Tunnel bis hin zu einem Klontisch, an dem man Platz nimmt und sich in den Spiegeln vervielfältigt.

Es ist eine der vielen Attraktionen in der Stadt, die Eltern zur Verfügung stehen, um ihre Kinder den ganzen Sommer über bei Laune zu halten.

Auf der anderen Seite der Stadt befindet sich eine weitere beliebte Ganzjahres-Aktivität: OliOli. Dieses interaktive Erlebnis-Zentrum bietet mehr als 40 Exponate, die von der Arbeit von Künstlern, Pädagogen und Psychologen inspiriert sind.

Wir begleiteten die Moussalems, eine siebenköpfige Familie mit fünf Kindern im Alter zwischen acht Monaten und neun Jahren.

Rosie Moussalem sagte, ihr gefielen die verschiedenen Räume. "Mir gefällt bisher alles. Man kann viel machen, mit Wasser spielen, mit Luft spielen. Ich mag es, Spaß zu haben, und gerade habe ich Spaß."

Ihre Mutter, Willeke Moussalem, sagte, dass es in Dubai eine Vielzahl von Spielplätzen für Kleinkinder gibt und dass sie auch einige Lieblingsplätze für ihre älteren Kinder hat.

"Ich gehe gern in die Dubai Mall. Dort gibt es eine Eislaufbahn. Sie lieben es, Schlittschuh zu laufen oder ins Dubai Aquarium oder Kidzania zu gehen. Das ist fantastisch. Und was ich wirklich mag, ist, dass man dort einfach spazieren gehen kann. Einfach ein bisschen umherschlendern, zu Mittag essen und Spaß haben".

Viele Aktivitäten den ganzen Sommer über

Die Stadt bietet den ganzen Sommer über Aktivitäten an, von Wasserparks über Ausflüge zu Bauernhöfen, Indoor-Spielzentren und Museen.

In den bevorstehenden Ferien suchen Eltern Aktivitäten zu einem erschwinglichen Preis: Kidzapp ist eine plattformübergreifende App, die Eltern dabei hilft und Rabatte ausweist.

Karim Beidas, Geschäftsführer und Kidzapp-Mitbegründer sagte, es sei großartig, dass es so viel zu unternehmen gäbe, aber man habe oft die Qual der Wahl: "Ich denke, eine Funktion, die Eltern im Sommer gern nutzen, ist die Indoor-Funktion, bei der man alle Indoor-Aktivitäten sehen kann. Darauf sind wir sehr stolz, denn wir helfen Eltern nicht nur, die richtigen Aktivitäten für ihre Kinder zu finden, sondern sie entdecken mit uns auch unbekannte Orte. Es gibt so viele tolle Orte, die von kleinen Unternehmen mit sehr kreativen Ideen angeboten werden, die nur schwer Kundern finden. Wir helfen diesen kleinen Unternehmen dabei, ihre Ideen zu verwirklichen."

Zu den maßgeschneiderten Angeboten gehört das Hello Kitty Spa, das Behandlungen von Nagelkunst über Einhornzöpfe bis hin zu Mini-Massagen für Gruppen oder Einzelpersonen anbietet.

Aber nicht alle Aktivitäten in der Stadt kosten Geld. Die Familie Moussalem erzählte, dass eine ihrer Lieblingsbeschäftigungen das Jahr über sei, an den Strand zu gehen, vor allem am frühen Morgen oder am späten Nachmittag, wenn die Temperaturen kühler sind.

Willeke Moussalem sagte: "Wir lieben es, es ist ruhig, entspannt, entspannt, nicht wirklich schick, aber es gibt Toiletten, Duschen und Rettungsschwimmer. Es ist also wirklich ein guter Freizeitort."