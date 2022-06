Diese sechs Beach Clubs in Dubai sollten Sie kennen

In Dubai sind Strandclubs nicht nur zum Sonnenbaden da. Die Beach Club-Szene bietet ein florierendes Ökosystem, das kleine Firmen unterstützt, von Fitnessunternehmen bis hin zu Modelabels. Wir stellen Ihnen einige der besten Beach Clubs in Dubai vor.

Drift

Am besten für: Fitnesskurse, Instagram-Fotos

Highlight: ultra-luxuriöse Privatkabinen

Standort: One&Only Royal Mirage, Dubai Marina

Der Drift Beach Club befindet sich auf dem Gelände eines der luxuriösesten Hotels in Dubai, des One&Only Royal Mirage. Kunstvoll positionierte arabeske Bögen umrahmen Instagram-würdige Ausblicke, die oft von flexiblen Yogis unterbrochen werden, die eine Pose einnehmen. Der seit 2017 von 10 Uhr morgens bis zum Sonnenuntergang geöffnete Beach Club hat sich zu einem Treffpunkt für Fitness- und Modebegeisterte entwickelt. Die Trainerin Sophie Malpass veranstaltet Super SUP Fit-Kurse im Pool. Die Teilnehmer absolvieren Yoga-, Pilates- und HIIT-Sitzungen auf Stand-up-Paddle-Boards, was das Training nicht nur unterhaltsam macht, sondern auch die Körpermitte stärkt. Die hauseigene Boutique Summer Soul bietet einheimische Marken an, die sie den internationalen Besuchern des Drift vorstellt. Die Private Beach Cabana bietet Platz für 10 Personen und verfügt über einen eigenen Pool, eine Lounge, ein Bad, eine Terrasse und einen Esstisch. Eine günstigere Option ist ein Platz im Restaurant des Drift, wo die Provence auf der Speisekarte steht.

Surf Club

Am besten für: EDM-DJs und Partys im Ibiza-Stil am Strand

Standort: Palm West Beach, Palm Jumeirah

Die saisonalen Vagabond-Partys des Surf Clubs, bei denen große Namen der elektronischen Tanzmusik auftreten, haben dieser Strandbar und dem Restaurant in Palm Jumeirah ein begeistertes Publikum beschert. Das Lokal ist von 10 Uhr morgens bis in die frühen Morgenstunden geöffnet und die Gäste kleiden sich in einer Kombination aus Bade- und Partykleidung, um zu beeindrucken. Tagsüber herrscht eine entspannte Atmosphäre mit glamourösen Gästen, die zu den melodischen Beats von Chill-out-Tracks modische Sharing Plates aus dem Restaurant genießen. Nach Einbruch der Dunkelheit wird die Stimmung magisch, wenn Sektflaschen und Wunderkerzen über die anwesenden Gäste zu den Tischen getragen werden, die von barfuß tanzenden Menschen umgeben sind, die den Sand zwischen ihren Zehen genießen. Es lohnt sich, einen Blick hinter die roten Seile zu werfen und in den VIP-Bereich zu gehen, wo das Soundsystem weitaus besser ist.

www.surfclubdubai.com

Venus Beach Club

Am besten für: Authentisches italienisches Essen und gute Laune

Standort: Julius Tower, Caesars Palace Dubai Bluewaters, Bluewaters Island

Dubais neuer, von der Amalfiküste inspirierter Beach Club ist der richtige Ort, wenn Sie sich nach Italien sehnen, aber nicht dorthin kommen können. Der elegante, symmetrische Beach Club ist von 10 Uhr morgens bis Mitternacht geöffnet und ist eine Hommage an alles Italienische - von der Architektur bis zur Pizza. Kommen Sie zum Sonnenbaden, bleiben Sie zum Essen. Es gibt versteckte Terrassen hinter Bäumen und eine Terrasse mit Blick auf den Pool sowie Sitzplätze im Innenbereich, wo die Klimaanlage ein Geschenk des Himmels ist. Auf der Speisekarte finden Sie herrlich authentische Gerichte, die der aus Neapel stammende Chefkoch Fabio Tramantano kreiert hat. Genießen Sie Burrata mit süß-sauren Babytomaten in Basilikumöl, cremige Zitronentortellini und in der Pfanne gebratene Seebrasse mit Fenchel, Orange, Pinienkernen und frischen Kräutern. Die Pizza wird in einem eigenen Raum mit einem traditionellen Holzofen zubereitet, und zu den obligatorischen Desserts gehört ein klassisches Tiramisu.

www.caesars.com/dubai

Venus Beach Club in Dubai euronews

Twiggy By La Cantine

Das Beste für: Blick auf den Flusslauf und mediterrane Küche

Standort: Park Hyatt Dubai, Port Saeed

Twiggy befindet sich auf dem Gelände des weiß getünchten Park Hyatt Dubai und überblickt den 100 Meter langen, künstlich angelegten Infinitypool im Lagunenstil, der sich eindrucksvoll in den Dubai Creek einfügt. Der Beach Club, der von 9 Uhr morgens bis zum Sonnenuntergang geöffnet ist, wurde nach dem schlanken britischen Supermodel und Muse Twiggy benannt, und er ist genauso modisch. Reservieren Sie rechtzeitig einen Tisch im Restaurant, das von der Riviera inspiriert ist. Die Lagune ist von 9 Uhr morgens bis zum Sonnenuntergang geöffnet, und der Service im Restaurant beginnt um 12 Uhr und dauert bis 2 Uhr morgens. Sie haben Ihre Badesachen vergessen? Kein Problem! In der Boutique können Sie die Kollektionen weniger bekannter internationaler Designer für den Strand durchstöbern.

Schickes Interior beim Essen im San Beach Club euronews

SĀN Beach

Das Beste für: Live-Musik und frischen Tartar

Ort: The Club, West Palm Beach, Palm Jumeirah

Das SĀN Beach im Bohème-Stil ist wie ein modernes afrikanisches Heiligtum gestaltet. Der Beach Club wurde nach einem der indigenen Völker Afrikas, den San, benannt, deren Harmonie mit der Natur die Inspiration für diesen Beach Club ist. Sein ruhiges, minimalistisches Restaurant - das internationale Gerichte mit einer beeindruckend langen Tartar-Karte serviert, von roten Garnelen bis hin zu Otoro-Thunfisch - macht den Weg frei für eine üppige Landschaft mit talkumweichem Sand, eleganten Liegestühlen und Cabanas mit schwebenden Vorhängen, die in der Brise treiben. Der SĀN Beach ist wochentags von 9 Uhr morgens bis Mitternacht und am Wochenende bis 1 Uhr nachts geöffnet. Wenn es Zeit für eine Party ist, sorgt die SĀN-Band "The Nomades" neben einer Reihe von Gastmusikern und DJs für Unterhaltung.

San Beach Club aus der Vogelpersepektive euronews

Aura

Highlight: besitzt den höchsten Infinitypool der Welt

Standort: Nakheel-Turm, Palm Jumeirah

Das 200 Meter in der Luft schwebende “Aura” besitzt den ersten und höchsten 360-Grad-Infinity-Pool der Welt mit einem 750 Quadratmeter großen, umlaufenden Deck, das mit sauberen Reihen von gut gepolsterten Sonnenliegen gesäumt ist. Der sich windende Pool ist wie ein Unterwasserlaufsteg für die neueste Bademode. Machen Sie sich schick und genießen Sie die Aussicht auf Dubai von allen vier Seiten dieses rekordverdächtigen Wahrzeichens, während Sie sich den Festumzügen anschließen, die durch das Wasser laufen. Sonnenliegen können von 10 Uhr morgens bis zum Sonnenuntergang gebucht werden, und Frühaufsteher können an ausgewählten Tagen bereits ab 8 Uhr morgens Aquafitness-Kurse besuchen.

www.auraskypool.com