Sommer in Aserbaidschan: Baku: Strand, köstliche Küche und kulturelle Feste

Von Strandausflügen bis hin zu Open-Air-Musikveranstaltungen in der Hauptstadt – der Sommer in Aserbaidschan hat für jeden etwas zu bieten.

Winterliche Abenteuer auf den Gipfeln des Shahdag und herbstliche Jazzfestivals gehören zu den wichtigsten saisonalen Attraktionen, aber der Sommer in Aserbaidschan ist nicht weniger attraktiv.

Mit reichlich Sonnenschein und Durchschnittstemperaturen von 32 °C im Tiefland ist Aserbaidschan die perfekte Alternative zu einer Städtereise im europäischen Sommer. Während die Festivalsaison in vollem Gange ist und das reiche kulturelle Erbe bei Open-Air-Veranstaltungen im ganzen Land glänzt, stellen wir einige der besten Strände, das lebhafte Nachtleben und kulturelle Aktivitäten für einen gelungenen Sommer in Aserbaidschan vor.

Festivalsaison in Aserbaidschan

Die Festivalsaison in Aserbaidschan geht weit über die Hauptsommermonate hinaus. Auf dem Höhepunkt des Sommers können Sie auf dem Dream Fest (23. bis 28. Juli) in die Musik eintauchen, bevor Sie den ganzen Sommer über an die Nordostküste zu einer Vielzahl von Strandpartys zurückkehren.

Dreamfest Dreamfest

Der eigentliche Star der Festivalsaison sind aber sicherlich die aserbaidschanischen Produkte. In den bunten Basaren von Baku stapeln sich das ganze Jahr über die frischen Produkte Aserbaidschans, die in den Sommer- und Herbstmonaten mit einer Vielzahl von Erntedankfesten zu Ehren von Spezialitäten wie Äpfeln, Granatäpfeln, Haselnüssen, Pfirsichen, Aprikosen, Feijoa, Feigen, Trauben, Kaki, Wassermelonen, Melonen und Wein gefeiert werden.

Sommer in der Stadt Baku

In der Hauptstadt Baku herrscht im Sommer reges Treiben, mit einer Vielzahl von Kultureinrichtungen und baumbestandenen Parks, die durch Open-Air-Konzerte und ein pulsierendes Nachtleben in den Küstenbars und auf den Dachterrassen der Stadt ergänzt werden.

Beginnen Sie Ihre Besichtigungstour durch Baku inmitten des geschäftigen Treibens auf dem Brunnenplatz und erkunden Sie dann die kulturellen Einrichtungen der Stadt wie das Heydar-Aliyev-Zentrum und das Aserbaidschanische Teppichmuseum, die direkt am Ufer liegen. Beide sind nicht nur architektonisch von Weltrang, sondern werden auch für ihre aufschlussreichen Kunstwerke und ihr traditionelles Erbe geschätzt.

In der Nähe des Heydar-Aliyev-Zentrums finden Sie gastronomische Einrichtungen wie den Yashil-Basar und den Sherg-Basar, wo Sie frische Produkte und lokale Köstlichkeiten wie kaspischen Kaviar und Goychay-Granatäpfel probieren können. Wenn die Hitze des Tages nachlässt, werden die Bars von Baku noch attraktiver. Probieren Sie lokale Weine wie Granatapfel- und Quittenwein in spezialisierten Bars wie KEFLI, Enoteca Meydan, Inn Vino Weinbar oder genießen Sie einen Cocktail mit Aussicht in der 360 Bar.

Wenn das Wetter in Baku etwas zu warm wird, können Sie die Stadt als Ausgangspunkt für Ausflüge in die kühleren Bergregionen und bewaldeten Nationalparks Aserbaidschans nutzen. Erwägen Sie mehrtägige Ausflüge zu den Wildblumenwiesen von Guba im Norden oder zu den Talysh-Bergen und den zum UNESCO-Kulturerbe gehörenden Wäldern des Nationalparks Hirkan im Süden, mit Zwischenstopps in authentischen Städten und Dörfern auf dem Weg.

Heydar-Aliyev-Zentrum Aserbaidschanischer Tourismusverband

Bakus Sommer der kulinarischen Genüsse

Die Saisonprodukte spiegeln sich auf den Speisekarten der besten Restaurants in Baku wider, mit aromatischen nationalen Gerichten wie Plov, Kükü und Dolma, die die Vielfalt der aserbaidschanischen Küche demonstrieren, mit Bauernhöfen in neun von elf Klimazonen.

In der vielfältigen Restaurantszene der Stadt finden Sie traditionelle Gerichte in opulenter Umgebung, z. B. im Agabala, Art Club und La Quzu, während das Nar & Sharab für seine köstlichen Meeresfrüchtegerichte bekannt ist.

Vegetarische und vegane Reisende können sich im Vida Cafe, im De Rama und im Manipura mit mit Dukkah gewürzten Dips satt essen, während westliche Gerichte im CASA Cafe in der Deniz Mall angeboten werden.

Auszeit am Kaspischen Meer

Blick auf den Sonnenuntergang am Strand, Absheron, Aserbaidschan Aserbaidschanischer Tourismusverband

Wenn die Temperaturen in Baku in die Höhe schießen, bieten das Hochland und die Küstenregionen eine luftige Auszeit, wobei der nächstgelegene Strand in der Innenstadt von Baku liegt. Der Seaside Boulevard, die gepflegte Strandpromenade der Stadt, führt vom Hafen Bakus bis zur Crystal Hall Arena, in der einst der Eurovision Song Contest stattfand, vorbei am Riesenrad Baku Eye und einer Reihe von Museen.

Obwohl Open-Air-Konzerte Sie vielleicht in Baku halten, gibt es viele weitere Sandstrände außerhalb der Stadt, die entlang der weniger als dreißig Kilometer langen Landschaft nördlich verstreut sind. Hier steht das Kaspische Meer im Mittelpunkt des Interesses, denn es ist der Spielplatz des Landes für Sonnenanbeter, Wassersportler und Familienurlaube.

Sie haben die Wahl zwischen den vielen Beachclubs und luxuriösen Resorts, die sich an der nordöstlichen Spitze des Landes bis über den Strand von Sea Breeze hinaus erstrecken. Bilgah ist eine beliebte Wahl und gilt als einer der besten Strände in Aserbaidschan mit einem breiten Angebot an Aktivitäten und familienfreundlichen Einrichtungen.

Das ganze Jahr über ist an der aserbaidschanischen Küste Saison. Sie bietet ein Höchstmaß an Gastfreundschaft und Entspannung, mit Außenpools, Bars, Restaurants und Spas für jeden Geldbeutel. Wenn Sie einen Wellness-Aufenthalt planen, finden Sie an der Küste von Baku auch verschiedene Wellness-Resorts, die eine Reihe von Heilbehandlungen mit aserbaidschanischem Öl, Salz, Schlamm und Mineralwasser anbieten. Zu den Top-Behandlungen gehören die Naftalan-Ölmassage oder das belebende Schlammbad mit Rhassoul-Heilerde.

Wassersportmöglichkeiten gibt es unter überall an der Küste von Baku, aber Shorabad ist die erste Wahl für die Abenteuerlustigen. Die windigen Bedingungen und das gut ausgestattete Wassersportzentrum machen es zu einem optimalen Ort, um das Kitesurfen zu erlernen, indem man in der ruhigen Lagune beginnt, bevor man ins offene Wasser geht.

Wenn Sie auf der Suche nach einem ruhigen Urlaub sind, bieten viele Strände entlang der kaspischen Küste romantische Unternehmungen mit weniger Menschenmassen. Hier können Sie spazieren gehen, einen Bootsausflug machen oder einfach den Panoramablick über das Kaspische Meer von einer bequemen Liege am Pool aus genießen.

Egal, ob Sie sich für einen Aufenthalt in Baku oder für einen Abstecher in einen der Küstenorte entscheiden – es gibt für jeden den perfekten Ort, an dem man den Sommer in Aserbaidschan richtig ausklingen lässt. Wagen Sie sich ans Wasser, bestellen Sie ein reichhaltiges Festmahl mit lokalen Meeresfrüchten und Gerichten und lassen Sie sich für einen letzten bezaubernden Sonnenuntergang am Kaspischen Meer nieder.