50 Jahre "2001 - Odyssee im Weltraum"

Die Filmfestspiele in Cannes feiern Stanley Kubricks Werk am 12. Mai mit der Weltpremiere dieser 70mm Kopie, die von Regisseur Christopher Nolan präsentiert wird. Die Veranstaltung findet am 12. Mai im Rahmen des Cannes Classics Programms statt. An der Vorführung nehmen auch Mitglieder der Familie Kubrick teil, darunter seine Tochter Katharina Kubrick und sein langjähriger Produktionspartner und Schwager Jan Harlan.

Es gibt auch ein neues Buch Space Odyssey: "Stanley Kubrick, Arthur C. Clarke and The Making of a Masterpiece" versucht einen neuen Blick auf die Entstehung von Stanley Kubricks Science-Fiction-Klassiker.

Der Autor des Buches, Michael Benson, ist amerikanischer Künstler, Schriftsteller und Filmemacher, der sich auf die Schnittstelle von Kunst und Wissenschaft konzentriert.

Das Deutsche Filmmuseum in Frankfurt öffnet eine grandiose Einzelausstellung mit Kubrick's Erinnerungen an die Zukunft, zu sehen bis zum 23. September.