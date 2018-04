Streiks in Deutschland: Allein Lufthansa streicht 800 Flüge

Aber es werden auch Kitas, Stadtverwaltungen und die Deutsche Telekom bestreikt. Verdi fordert für 2,6 Millionen Beschäftigte von Bund und Gemeinden sechs Prozent mehr Lohn - mindestens aber 200 Euro pro Monat. Besonders an dieser Forderung sind die Verhandlugen bisher gescheitert. Der Verdi-Vorsitzende Frank Bsirske erklärte: "Mit der massiven Ausweitung der Streiks setzen wir in dieser Woche deutliche Signale an die Arbeitgeber."

Auch in Frankreich gibt es weiterhin Streiks. Die Gewerkschaften der Staatsbahn SNCF streiken an drei von fünf Tagen - und auch bei AIR FRANCE dauert der Tarifkonflikt an.

Morgen soll es in vielen deutschen Städten Protestkundgebungen geben. Die Welle der Warnstreiks soll bis zum 13. April dauern. Am 15. und 15. April gehen die Gespräche für den öffentlichen Dienst in Potsdam in die dritte Runde.