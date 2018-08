Vorstoß gegen Welpenfarmen

In Großbritannien soll es künftig verboten werden, Hunde und Katzen, die jünger als 6 Monate sind, in einem Geschäft oder über das Internet zu kaufen. Die Regierung will diesbezüglich ein Gesetz verabschieden. Die Tiere werden oft viel zu früh ihrer Mutter weggenommen. Dies führt zu kranken und traumatisierten Tieren.